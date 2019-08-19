Фармпромисловість стала драйвером зростання економіки, - ЗМІ

Фармацевтичне виробництво в 2019 році є одним із драйверів промисловості, а також показує хорошу експортну динаміку. Про це йдеться в аналітичній статті, опублікованій на ресурсі Dengi.ua.

У статті наголошується, що, за даними Держстату, індекс промислового виробництва за перше півріччя – всього 0,5% (порівняно з першим півріччям 2018 року). Багато галузей за півріччя не тільки не зросли, але й втратили. "Одним із драйверів розвитку економіки в першому півріччі 2019 року була фармацевтика. За даними Держстату, індекс промвиробництва фармацевтичних продуктів та препаратів за січень-червень 2019 склав 10,7%. Дуже позитивною була й динаміка експорту фарпрепаратів, вироблених в країні: приріст на 30,5% у січні-травні 2019 (порівняно з січнем-травнем 2018)", - пишуть автори статті.

У матеріалі також сказано, що, за даними дослідження "PharmXplorer" "/"Фармстандарт" компанії "Proxima Research", за січень-червень 2019 продажів всіх категорій товарів "аптечного кошика" в грошовому вираженні, збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2018 р. на 16,6% до 48,9 млрд. грн.

Що стосується лідерів фармринку, то, за даними статті видання dengi.ua, лідерство восьмий рік поспіль утримує компанія "Фармак", продажі якої в першому півріччі виросли на 18%, а частка ринку компанії становить 5,42%. На другому місці в роздрібних продажах – "Артеріум" з зростанням обсягу продажів на 11,7% і часткою ринку 3,44%. Третє місце займає "Дарниця", яка наростила продажі в січні-червні на 13,7%, а частка ринку цієї компанії – 3,19%.

Автори матеріалу dengi.ua також підкреслюють, що прийнята у світі практика оцінки фармвиробництва і його лідерів пов'язана з грошовими показниками, такими, як обсяг продажів (виручка).

Директор компанії "Бізнес Кредит" Сергій Єременко каже, що ключовий параметр, за яким завжди вимірюється лідерство, один – це грошове вираження. "Ми для себе виділяємо категорії, які або якими ми вимірюємо світ, бізнес та інше. У даній ситуації, якщо мова йде про бізнес, то ми вимірюємо грошима – за обсягом товарообігу в грошах", - цитує видання думку Сергія Єременко.