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19 серпня 2019, понеділок, 15:55 409
Спорт 2019-08-19T16:12:58+03:00
Українські Новини
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України

Регбісти Ярославського завоювали Кубок України

Регбісти Ярославського. Фото: прес-служба Ярославського
Регбісти Ярославського. Фото: прес-служба Ярославського

Харківський регбійний клуб "Олімп", президентом якого є Олександр Ярославський, поповнив свою колекцію нагород Кубком України з регбі-7 серед чоловічих команд Суперліги.

Почесний трофей харків'яни завоювали в Хмельницькому, де на протязі ігрового дня підопічні Валерія Кочанова та Вадима Колишкіна провели чотири зустрічі, в трьох з яких здобули перемоги "всуху", а кількість ігрових очок, зароблених регбістам "Олімпу", склала 126!

Фінальна зустріч пройшла прогнозовано. Харків'яни проводили практично весь ігровий час в атаці, а господарі поля – "Еволюшн Севенс" - намагалися підловити "Олімп" і провести контратаку, але марно. Перший тайм завершився з солідними 19:0 на користь команди з Харкова.

На початку другого тайму команда з Хмельницького змогла занести результативну спробу, але вона, а також 5 зароблених очок, стали єдиними в цьому матчі з боку господарів поля. Весь інший час гравці "Олімпу" нав'язували гру супернику, і в підсумку здобули переконливу перемогу з рахунком 36:5.

Регбісти Ярославського. Фото: прес-служба ЯрославськогоРегбісти Ярославського. Фото: прес-служба Ярославського

Слід зазначити, що завойований кубок став для харківського "Олімпу" сьомим в історії (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 р. р.). Це найкращий результат серед українських регбійних клубів і це досягнення стало можливим, у тому числі, і завдяки зусиллям беззмінного впродовж всієї його історії президента харківського регбі-клубу "Олімп" - відомого українського бізнесмена і мецената, президента і засновника групи DCH Олександра Ярославського. Завдяки йому харківський "Олімп" є найтитулованішим українським регбійним клубом, який зібрав величезну колекцію високих спортивних нагород і домігся стабільних видатних результатів. Спортсмени харківського регбі-клубу Ярославського складають кадрову основу національної збірної України з регбі, яку очолює тренер "Олімпу" — Валерій Кочанов.

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