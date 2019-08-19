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19 серпня 2019, понеділок, 15:12 273
Судова влада 2019-08-19T16:30:02+03:00
Українські Новини
Справу Окружного адмінсуду може підтвердити вплив колишньої влади на Вищу раду правосуддя, - ЗМІ

Справу Окружного адмінсуду може підтвердити вплив колишньої влади на Вищу раду правосуддя, - ЗМІ

Справа проти судді Окружного адміністративного суду Києва стане тестом на незалежність та неупередженість Вищої ради правосуддя. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Як пише видання, конфлікт представників колишньої влади з ОАСК може бути спровокований цілим рядом "незручних" судових рішень, у тому числі по справі про Націоналізацію Приватбанку. Актом можливого тиску на суд стало засідання РНБО у квітні цього року, де рішення суду використовували для залякування населення кризою фінансової системи. "Але кризи не сталося, і колишня влада вирішила "вдарити" безпосередньо по непокірному суду. Зараз є всі підстави вважати, що поки не змінилося керівництво Генпрокуратури та антикорупційних органів, колишня влада може продовжувати впливати на правоохоронні структури", — йдеться в матеріалі.

20 серпня Вища рада правосуддя буде розглядати клопотання прокуратури про відсторонення голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і судді Ігоря Погрибинченка. Нагадаємо, рада наділена повноваженнями звільняти суддів з посади, переводити їх в інший суд, давати згоду на затримання чи арешт судді. Саме від цього органу багато в чому залежить забезпечення незалежної роботи суддівської гілки влади.

"Від того, яке рішення ВСП прийме за суддями Окружного адмінсуду, можна буде зробити висновок: до чого призведе можливий політичний тиск на членів Окружного адмінсуду і як впливають представники колишньої влади на Раду", — пише РБК-Україна.

Крім того, справу Окружного адмінсуду продемонструє здатність ВСП захищати служителів феміди та зміцнювати авторитет правосуддя.

Раніше, коментуючи конфлікт навколо ОАСК, депутат Європейського парламенту від Великобританії Філіп Бенніон заявив, що "незалежна судова система є надзвичайно важливою для демократичних процесів у будь-якій країні".

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