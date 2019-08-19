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19 серпня 2019, понеділок, 15:11 6 Прес-реліз
Економіка 2019-08-19T15:30:02+03:00
Українські Новини
Через низькі зарплати в "Івано-Франківськгазі" залишаються вакантними понад 500 посад

Через низькі зарплати в "Івано-Франківськгазі" залишаються вакантними понад 500 посад

Івано-Франківськгазс
Івано-Франківськгазс

Через заморожені тарифи на розподіл газу зарплата фахівців "Івано-Франківськгазу" на 19 % менша від середньої по промисловості та на 29%  від середньої зарплати по галузі.  

В тарифі на розподіл газу зарплата прикарпатських газовиків складає 8 697 грн., в той час, як середньомісячна зарплата по галузі в області становить – 12 274 грн. Невеликі зарплати призводять до відтоку кваліфікованих спеціалістів, які шукають більш високооплачувану роботу

З початку 2019 року з  компанії звільнилося 179 працівників. Головною причиною масових звільнень газовиків є низький рівень заробітної плати, який на 29% менший від середньої зарплати по галузі.  Сьогодні на підприємстві вакантними є 536  посад.  Як правило, це слюсарі, зварники, монтери, водії - люди, які цілодобово забезпечують безаварійний розподіл газу.

Так, лише в аварійно-диспетчерській службі, яка цілодобово ліквідовує витоки газу не вистачає майже 70 фахівців, ще 50 спеціалістів – в службі, яка здійснює комплексно-приладне обстеження: перевіряє мережі та виявляє витоки газу на них. Через незаповненість вакансій, збільшується навантаження на працівників,  а зарплата незмінно залишається низькою.

"Зарплата газовиків обмежена тарифом на розподіл природного газу, що є складовою ціни на газ. Ця складова не змінювалася з 2017 року. З діючої ціни природного газу за 1 куб.м для населення газорозподільна компанія отримує лише 85 копійок. Із них лише  25,7  копійки  спрямовуються на заробітну плату, решта коштів – на заміну та ремонт мереж, утримання АДС, встановлення безкоштовних лічильників  тощо", - розповідає голова правління АТ "Івано-Франківськгаз" Віталій Шульга.

Наразі усі звернення газорозподільних підприємств України до НКРЕКП щодо встановлення економічно обґрунтованого тарифу на розподіл у структурі ціни на газ, залишаються без розгляду. Минулого тижня газорозподільна компанія провела відкриті слухання  проекту тарифу на розподіл природного газу. Результати зустрічі, оформлені відповідним протоколом, компанія направила на розгляд НКРЕКП. З результатами можна ознайомитись на сайті компанії в розділі "Тариф на розподіл".
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