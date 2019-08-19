У Києві на будівництві пролунав вибух: невідомі підірвали екскаватор

На одному з будівельних майданчиків у Подільському районі Києва прогримів вибух. Про це 19 серпня повідомляє столичне управління Нацполіції.

"В поліцію надійшло повідомлення від жителя Подільського району про, щовін чув звук, схожий на вибух. На місце пригоди одразу виїхалислідчо-оперативна група територіального управління поліції, вибухотехніки, експерти-криміналісти, кінологи зі службовимисобаками, рятувальники і карета швидкої", - йдеться в повідомленні.

В результаті перевірки з'ясувалося, що під час події на майданчику відсутні. Вибухом було пошкоджено екскаватор.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 10 років.