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19 серпня 2019, понеділок, 14:21 19
Події 2019-08-19T16:30:02+03:00
Українські Новини
У Київській області водій помер під час перевірки документів

У Київській області водій помер під час перевірки документів

У неділю, 18 серпня, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський водій легковика помер під час перевірки документів патрульними. Про це в ефірі "112" повідомила начальник прес-служби патрульної поліції Київської області Анастасія Циба.

За її словами, близько 16:00 на відрізку між залізничною станцією "Переяславська" і селом Яблуневе екіпаж патрульної поліції зупинив легковий автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху.

"Водій вийшов з автомобіля, тоді відчував себе добре. Документи, що підтверджують особу, та право керування транспортним засобом водій не надав, але повідомив, що має при собі документи, що підтверджують його особу. Потім він попрямував до свого авто за документом, однак відкривши задню праву двері чоловік несподівано впав на землю і почав хрипіти", - розповіла Циба.

Вона зазначила, що наряд патрульних відразу ж підбіг до чоловіка, почав надавати домедичну допомогу і також викликав "швидку".

"Однак, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося. "Швидка", що прибула на місце, констатувала смерть. Під час огляду авто, на пасажирському сидінні слідчі виявили ліки, які вживаються під час серцевих захворювань. Дружина, яка прибула на місце події, повідомила, що її чоловік хворів хронічні хвороби серця", - уточнила Циба.

В даний час департамент патрульної поліції почав службове розслідування, на час якого патрульних відсторонили від виконання службових обов'язків. Поки основною версією смерті чоловіка назвали серцевий напад.

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