Верховний Суд визнав законним введення мораторію на російськомовний культурний продукт у Львівській області

Верховний суд 15 серпня визнав законним рішення Львівської обласної ради про введення мораторію на російськомовний культурний продукт. Про це йдеться в рішенні, передають Українські Новини.

"Касаційну скаргу громадської організації "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір - право народу" залишити без задоволення, касаційну скаргу Львівської обласної ради задовольнити, рішення Львівського окружного адміністративного суду від 16 січня 2019 і постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 14 травня 2019 в частині задоволених позовних вимог скасувати, прийняти в цій частині вимог постанову, якій в позові відмовити", - йдеться в рішенні.

В іншій частині постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 14 травня 2019 - суд залишив без змін.

"Постанова набирає законної сили з дня її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає", - йдеться в рішенні.

За даними Львівської облради, Верховний Суд визнав, що суди попередніх інстанцій допустили неправильне застосування норм матеріального права, задовольняючи позови про визнання протиправним і недійсним рішення Львівської обласної ради від 18 вересня 2018 №745 "Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області".

"Нарешті отримали переможний і остаточний результат у справі про російськомовний культурний продукт! Верховний Суд України став на бік Львівської обласної ради та громади Львівщини - скасував рішення двох судів, які вважали, що рішення облради про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області незаконне, зокрема не відповідає гарантіям, наданим державою Україна", - прокоментував рішення голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Начальник юридичного відділу облради Андрій Мельник пояснив, що Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Львівської обласної ради та скасував рішення судів нижчих інстанцій у справі про російськомовний культурний продукт.

"Таким чином Верховний Суд України підтвердив законність рішення Львівської обласної ради про встановлення мораторію на території Львівської області на публічне використання російськомовного культурного продукту", - сказав він.

Рішення Львівської обласної ради є законним і чинним.

Як повідомляли Українські Новини, Львівський окружний адміністративний суд 16 січня визнав незаконним рішення Львівської обласної ради про мораторій на російськомовний культурний продукт

У вересні 2018 року Львівська обласна рада ввела мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Львівська облрада також доручила Львівській обласній державній адміністрації вжити заходів щодо створення міжвідомчої робочої групи з метою проведення систематичної роз'яснювальної роботи для фізичних та юридичних осіб про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області.

Облрада рекомендувала органам місцевого самоврядування області прийняти аналогічні рішення щодо введення на відповідній території мораторію на публічне використання російськомовного продукту в будь-яких формах до моменту повного припинення окупації території України.