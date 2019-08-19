Заступниками голови Нацслужби здоров'я призначили Мовчан і Рябцева

Кабінет Міністрів призначив заступниками голови Національної служби здоров'я Оксану Мовчан та Наталію Рябцева.\r\nПро це йдеться в розпорядженнях №№ 626-р та 627-р від 14 серпня, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з документами, вони призначені на посади строком на 5 років з випробувальним терміном 3 місяці.\r\nМовчан є власником громадської організації "Глобал Офіс".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, кількість бригад швидкої допомоги в Києві в 2 рази менше нормативів.\r\nРаніше сообщалочь, що в Україні хочуть ввести обов'язкове медстрахування.\r\n1 липня розпочався новий етап медреформи: які послуги виявилися бесплатными.