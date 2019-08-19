Заступниками голови Нацслужби здоров'я призначили Мовчан і Рябцева

Кабінет Міністрів призначив заступниками голови Національної служби здоров'я Оксану Мовчан та Наталію Рябцева.

Про це йдеться в розпорядженнях №№ 626-р та 627-р від 14 серпня, передають Українські Новини.

Згідно з документами, вони призначені на посади строком на 5 років з випробувальним терміном 3 місяці.

Мовчан є власником громадської організації "Глобал Офіс".

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