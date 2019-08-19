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19 серпня 2019, понеділок, 13:46 305
Політика 2019-08-19T14:05:04+03:00
Українські Новини
Кличко показав "прибирання" Києва від засилля реклами

Кличко показав "прибирання" Києва від засилля реклами

Мер Києва Віталій Кличко показав як у столиці триває "прибирання" Києва від засилля реклами. Відео він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, пише прес-служба.

"Ми продовжуємо очищувати місто від засилля реклами. І я вдячний, що нам у цьому допомагають небайдужі кияни! Нещодавно, наприклад, до КП "Київреклама" звернулися мешканці нового мікрорайону на вулиці Бориса Гмирі. Там "кмітливі" підприємці, з порушеннями і незаконно, розмістили на фасадах будинків свої рекламні конструкції. Під час перевірки інспектори виявили 259 таких конструкцій. І днями демонтували їх", - зазначив у дописі до відео мер столиці.

Він повідомив, що декілька підприємців, отримавши попередження про демонтаж, намагалися "домовитися" з інспекторами. Але, це не допомогло. За словами Кличка, трапляються й випадки, коли власники незаконних конструкцій силою намагаються зупинити працівників "Київреклами". Тоді доводиться викликати на допомогу поліцію".

Віталій Кличко наголосив, що в столиці продовжують прибирати і великі білборди. Наприклад, минулого тижня на проспекті Валерія Лобановського демонтували 78 наземних рекламних конструкцій.

"4 роки тому я ініціював "прибирання" Києва від реклами. Разом з основними операторами ринку реклами ми напрацювали і почали втілювати нову схему розміщення реклами в столиці - як на фасадах будинків, так і вздовж доріг. Результатом стало суттєве зменшення наземних рекламних засобів (білбордів). Тоді їх було понад 12 тисяч. Сьогодні ж - 4750. І ми наближаємося до граничної цифри, яку визначили з операторами ринку, - 4390", - підкреслив мер Києва.
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