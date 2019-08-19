У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих

Оперативники Управління захисту економіки у місті Києві Нацполіції, слідчі слідчого управління Поліції Києва за процесуального керівництва Прокуратури міста Києва провели санкціоновані обшуки у службових осіб Національного інституту Раку (НІР) МОЗ України, інформує портал mvs.gov.ua.\r\nПід час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання лікарями неправомірної вигоди з громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від суб'єктів господарювання за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб інституту Раку.\r\nСуми хабарів за призначення та видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим громадянам, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від 3 тис до 70 тис гривень. Суми "відкатів" за перемогу у тендері становили 15- 20 % від загальної вартості укладених угод.\r\nПід час проведення санкціонованих обшуків у службових приміщеннях Національного інституту Раку та за місцем мешкання фігурантів було вилучено документацію, що підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності. Крім того, у службовому кабінеті одного з фігурантів оперативники столичного УЗЕ та слідчі київської поліції вилучили 20 тисяч гривень.\r\n\r\nНаразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру в учиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.