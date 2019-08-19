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19 серпня 2019, понеділок, 13:11 365 Фото
Силові структури 2019-08-19T13:45:01+03:00
Українські Новини
У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих

У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих

Оперативники Управління захисту економіки у місті Києві Нацполіції, слідчі слідчого управління Поліції Києва за процесуального керівництва Прокуратури міста Києва провели санкціоновані обшуки у службових осіб Національного інституту Раку (НІР) МОЗ України, інформує портал mvs.gov.ua.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання лікарями неправомірної вигоди з громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від суб'єктів господарювання за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб інституту Раку.

Суми хабарів за призначення та видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим громадянам, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від 3 тис до 70 тис гривень. Суми "відкатів" за перемогу у тендері становили 15- 20 % від загальної вартості укладених угод.

Під час проведення санкціонованих обшуків у службових приміщеннях Національного інституту Раку та за місцем мешкання фігурантів було вилучено документацію, що підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності. Крім того, у службовому кабінеті одного з фігурантів оперативники столичного УЗЕ та слідчі київської поліції вилучили 20 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру в учиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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