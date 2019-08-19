"Укрлендфармінг" інвестував близько $1 млн в очисні системи елеваторів

Великі соціально відповідальні аграрні компанії активно впроваджують екологічні системи на виробництві. Один з найбільших агрохолдингів Європи "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка інвестував близько 1 млн. дол. США в очисні установки власних елеваторних комплексів, інформує портал unian.net.

Обсяг інвестицій "Укрлендфармінгу" в обладнання, монтаж та запуск систем очистки власної елеваторної мережі, потужність якої понад 2,6 млн тонн одночасного зберігання зерна, за останні три роки склав близько 1 млн дол. США. Ще 400 тис гривень агрохолдинг витратить на екологічні заходи одного з елеваторних комплексів цього року. Серед сучасних систем, якими обладнані елеватори "Укрлендфармінгу", - аспіраційні, повітроочисні системи, високоякісні фільтри-пиловловлювачі від світових лідерів - компаній Pulsejet та MacProcess.

"У поточному році ми встановлюємо систему пневмосепарування зерна від пилу та плівки квіткової, продуктивністю 200 т/год по зерну кукурудзи, за допомогою комплексної установки ВМЗ -200, на елеваторі ТОВ СП Нива у місті Дубно, вартістю близько 400 тис. грн, - розповів Володимир Сущенко, керівник департаменту зернозберігання та комбікормового виробництва "Укрлендфармінгу". - Дубенський елеваторний комплекс групи компаній "Укрлендфармінг" має потужність 285 тис. тонн одночасного зберігання зерна. Підприємство володіє всіма дозвільними документами на викиди, регулярно проходить перевірки державними органами контролю. Дослідження проб повітря з прилеглих до комплексу територій не виявляють жодних шкідливих домішок, вміст зернового пилу значно менший за граничні допустимі норми. Підприємство продовжує модернізовувати та вдосконалювати системи очистки".

Група компаній "Укрлендфармінг" управляє однією з найпотужніших в Україні мереж елеваторних комплексів, два з яких найбільші в Євразії. "Укрлендфармінг" є одним з лідерів серед українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом. До складу компанії входять 17 елеваторів, 11 агровиробничих кластерів, 19 птахофабрик, 3 інкубатори, 10 фабрик з вирощування молодняку, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яєць, завод з переробки яєць "Імперово Фудз", сучасні птахокомплекси "Авіс" і "Чорнобаївське", загальною потужністю 3,5 млрд яєць у рік і поголів'ям в 10,5 млн курей-несучок - найбільшим в Україні в 2018 р. Власником агрохолдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.