Трохимець вважає справу "Роттердам +" спробою тиску на приватний бізнес

Справа НАБУ щодо "Роттердам+" політично мотивована та є спробою тиску на приватний бізнес. Про це заявив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в коментарі журналісту.



"Крім політичних мотивів, я тут жодних інших не вбачаю. Справа по так званому "Роттердам+" Національним антикорупційним бюро була відкрита ще у 2017 року. Тобто, два роки вони нічого не змогли нарозслідувати. І за інформацією, яка була в ЗМІ, були проведені судово-економічні, я підкреслюю, експертизи ще тоді, які підтвердили законність даної постанови і економічну обґрунтованість. За цей час представником президента сьогоднішнім Андрієм Герусом було двічі намагання оскаржити формулу "Роттердам+" в суді адміністративному, і двічі суд її визнавав обґрунтованою і законною. І раптом Артем Ситник прокидається і вручає підозри", - заявив Трохимець.



На думку експерта, звинувачення НАБУ у завданні збитків через запровадження формули "Роттердам+" є безпідставними. Представники НАБУ не змогли відповісти, ні як вони рахували збиток, ні якому суб’єкту він був нанесений.



"Я йому (Артему Ситнику) задавав питання, як взагалі рахується збиток. Тому що для того, щоб порахувати збиток, потрібно взяти ціну вугілля іншу. І я його запитував, яку ви брали і звідки. Можна гіпотетично уявити, що будь-яку ціну поставити, 20 доларів. Але чи можливо її купити? Тобто, збиток це гіпотетичний. Насправді його, на мою думку, в розумінні кримінального права точно не було. Більше того, збиток повинен бути певному суб'єкту нанесений. Хто суб'єкт в цьому кримінальному процесі, взагалі незрозуміло. І Артем Сергійович так і не зміг відповісти на моє питання", - розказав Трохимець.



Експерт вважає, що справою "Роттердам+" здійснюється тиск на приватний бізнес, зокрема компанію ДТЕК, та наголосив, що це є неприпустимим в правовій державі.



"Ми так ніколи правову державу не побудуємо. Ми будемо жити у вічному протистоянні одних з іншими. Одні прийшли до влади – тиснуть інших. Інші прийшли – мстяться попередникам. Так не повинно бути. Повинно бути чітке правове регулювання в рамках правового поля", - заявив Трохимець.



Нагадаємо, раніше член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що справа "Роттердам +" свідчить про некомпетентність і політичну заангажованість НАБУ, оскільки застосована у формулі методика імпортного паритету використовується в більшості країн Європи, і доцільність та економічна обгрунтованість її використання в Україні не викликає сумнівів.



Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що справа НАБУ щодо "Роттердам+" не має судової перспективи. Адже суди раніше вже визнали формулу законною, а імпортний паритет, на якій вона заснована, є міжнародною практикою.

Формулу "Роттердам+" було введено постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №289 від 3 березня 2017 року "Про затвердження порядку формування прогнозованої оптової ціни електричної енергії". Згідно з постановою, у ціну електроенергії закладено вартість вугілля з огляду на котирування індексу API2 європейського хабу Амстердам – Роттердам – Антверпен.