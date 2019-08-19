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  • Введення формули "Роттердам+" врятувало від колапсу вуглевидобувну галузь України, - Марунич
19 серпня 2019, понеділок, 11:47 226
Політика 2019-08-19T13:00:02+03:00
Українські Новини
Введення формули "Роттердам+" врятувало від колапсу вуглевидобувну галузь України, - Марунич

Введення формули "Роттердам+" врятувало від колапсу вуглевидобувну галузь України, - Марунич

Введення формули "Роттердам+" забезпечило виживання вуглевидобувної галузі України, в першу чергу державних шахт, які перебували на той час на межі колапсу. Про це написав співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич у блозі інтернет-видання "Кореспондент".

"Прив'язка ціни вугілля до міжнародного індикатива (формула "Роттердам+" - ред.) забезпечила виживання галузі, яка перебуває на межі колапсу. В першу чергу, державних шахт. До введення індикатива вугілля купувалося за 40 доларів, а з-за кордону імпортувався по 100 і більше. Таким чином, держшахти відчували дефіцит коштів для підтримання нормальної роботи і виплати зарплат. Єдиним виходом було піднімати ціну, якою було б неможливо керувати в ручному режимі, тобто – прив'язати до ринкового індексу. В іншому випадку, заборгованість по зарплаті шахтарям становила б мільярди гривень, але галузь була б паралізована", - стверджує Д. Марунич.

За його розрахунками, якщо б тоді збереглася діюча на той момент методика встановлення цін на вугілля, за період з квітня по червень 2016 2019 рр. недоотримана виручка держшахт становила 8 млрд грн.

Крім того, співголова Фонду енергостратегії підкреслив, що однією з причин введення формули "Роттердам+" була необхідність вирішити проблему блокади поставок вугілля з неконтрольованих територій Донбасу і втрати Україною контролю над шахтами.

Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков висловив думку, що введення формули "Роттердам+" дозволило забути про віялові відключення електроенергії в країні і перейти від ручного встановлення ціни на вугілля до використання ринкового механізму. Лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що держшахти завдяки прийняттю формули "Роттердам+" додатково отримали за 2016-2018 роки понад 10 млрд. гривень.

Нагадаємо, в березні 2016 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг ухвалила постанову №289, в якому затвердила нову методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії. Згідно цієї методології, вугільна складова у тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба Амстердам-Роттердам-Антверпен.
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