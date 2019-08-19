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19 серпня 2019, понеділок, 11:02 16
Америка 2019-08-19T14:00:04+03:00
Українські Новини
Розвідка США розсекретила звіт про аварії на Чорнобильській АЕС

Розвідка США розсекретила звіт про аварії на Чорнобильській АЕС

Національний архів безпеки США оприлюднив перший засекречений звіт американської розвідки про аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Звіт був направлений Мортоном Абрамовицем на ім'я державного секретаря США, яким тоді був Джордж Шульц. У документі Абрамовіц вказував, що все наукове співтовариство вважає безглузду інформацію радянських властей про загибель двох людей в результаті катастрофи на ЧАЕС.

Аналітики розвідки оцінювали кількість людей в безпосередній близькості від реактора на момент аварії в 100 чоловік.

"Звичайна денна зміна на радянському реакторі РБМК-1000 налічує близько ста осіб. В нічну зміну чергують 25-35 чоловік. Оскільки третій і четвертий енергоблоки розташовані близько один до одного, кількість людей навколо реактора днем могло налічувати до 200, а вночі – до 70 осіб", – пояснював Абрамовіц.

Судячи з фотографій руйнувань, всі, хто знаходився поблизу четвертого енергоблоку, загинули або отримали смертельні дози радіації, йдеться в документі. Негайної евакуації вироблено не було.

"Великий вибух газу/пара розірвав будівлю енергоблока і викликав значне структурне руйнування", – писав держсекретареві Абрамовіц.

Як повідомляли Українські Новини, Чорнобильська АЕС хоче демонтувати нестабільні конструкції "Укриття" за 2,5 млрд гривень.

Раніше в мережі вперше показали новий конфайнмент над 4-м енергоблоком ЧАЕС зсередини, а через 32 роки після аварії на ЧАЕС колишні жителі Прип'яті "оживили" місто.

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