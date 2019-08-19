Розвідка США розсекретила звіт про аварії на Чорнобильській АЕС

Національний архів безпеки США оприлюднив перший засекречений звіт американської розвідки про аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Звіт був направлений Мортоном Абрамовицем на ім'я державного секретаря США, яким тоді був Джордж Шульц. У документі Абрамовіц вказував, що все наукове співтовариство вважає безглузду інформацію радянських властей про загибель двох людей в результаті катастрофи на ЧАЕС.

Аналітики розвідки оцінювали кількість людей в безпосередній близькості від реактора на момент аварії в 100 чоловік.

"Звичайна денна зміна на радянському реакторі РБМК-1000 налічує близько ста осіб. В нічну зміну чергують 25-35 чоловік. Оскільки третій і четвертий енергоблоки розташовані близько один до одного, кількість людей навколо реактора днем могло налічувати до 200, а вночі – до 70 осіб", – пояснював Абрамовіц.

Судячи з фотографій руйнувань, всі, хто знаходився поблизу четвертого енергоблоку, загинули або отримали смертельні дози радіації, йдеться в документі. Негайної евакуації вироблено не було.

"Великий вибух газу/пара розірвав будівлю енергоблока і викликав значне структурне руйнування", – писав держсекретареві Абрамовіц.

Як повідомляли Українські Новини, Чорнобильська АЕС хоче демонтувати нестабільні конструкції "Укриття" за 2,5 млрд гривень.

Раніше в мережі вперше показали новий конфайнмент над 4-м енергоблоком ЧАЕС зсередини, а через 32 роки після аварії на ЧАЕС колишні жителі Прип'яті "оживили" місто.