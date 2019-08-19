Бойко назвав першочерговим завданням нового парламенту зниження тарифів на газ

"Зниження тарифів на газ - одне з першочергових завдань нового парламенту". Про це Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко заявив в ефірі телеканалу "Інтер", інформує портал zagittya.com.ua.

"Драконівські тарифи призвели до шаленої заборгованості за комунальні послуги та нестачі субсидій. У новому парламенті ми в першочерговому порядку внесемо законопроекти щодо зниження вартості газу і щодо списання заборгованості тим, хто не міг платити за цими захмарними тарифами і був позбавлений субсидій", - сказав політик.

Він наголосив на необхідності якнайшвидшого вирішення даних питань.

"Ці питання є дуже важливими для людей. Влада повинна це зрозуміти і йти шляхом зниження тарифів. Згубність дій уряду, що йде, очевидна - вона призвела до заборгованості та зубожіння людей. І ми будемо це виправляти", - підкреслив Юрій Бойко.

Нагадаємо, завдяки домовленостям, досягнутим Юрієм Бойком і головою Політради Опозиційної платформи - За життя Віктором Медведчуком з керівництвом РФ і главою "Газпрому", вартість газу для українських споживачів може бути знижена до 3,8 тис грн за тисячу куб. м. Не менш важливим є укладення прямих контрактів між "Газпромом" і українською компанією-оператором на постачання газу. 1 січня 2020 р. спливає термін дії транзитного газового контракту, і не укладення нового може стати серйозною проблемою для економіки країни і роботи всієї української газотранспортної системи.