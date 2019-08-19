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19 серпня 2019, понеділок, 09:29 370
Суспільство 2019-08-19T10:45:02+03:00
Українські Новини
У США закликають визнати електронні сигарети менш шкідливими в порівнянні зі звичайними

У США закликають визнати електронні сигарети менш шкідливими в порівнянні зі звичайними

У 2018 р більш 10 млн. дорослих американців використовували електронні сигарети, або "вейпили" - пише експерт Американського інституту споживачів Ліам Сіго в популярному американському виданні The Hill.

У той же час, деякі опитування показують, що багато американців досі вважають електронні сигарети такими ж шкідливими, як і традиційні.

Хоча як показують дослідження, аерозоль, який використовується в електронних сигаретах, містить набагато менше токсичних речовин, ніж смоли тютюнового диму звичайних сигарет.

Відповідно до огляду Департаменту охорони здоров'я Англії, електронні сигарети на 95% менш шкідливі, ніж звичайні.

- Ми не стверджуємо, що електронні сигарети абсолютно нешкідливі. Дослідження підтвердили порушення дихальної функції і запаморочення при використанні електронних сигарет - пояснює Ліам Сіго.

Тим не менш, багато американських та британських організацій охорони здоров'я - в т.ч. Королівський коледж лікарів, Національна академія наук, інженерії та медицини, Американське онкологічне товариство, Департамент охорони здоров'я Англії - визнають, що електронні сигарети безпечніші, ніж традиційні і можуть бути ефективним інструментом зниження шкоди від тютюну.

Багато помилкових, в т.ч. різкі заяви окремих чиновників у сфері охорони здоров'я щодо електронних сигарет пов'язані з побоюваннями, що електронні сигарети будуть втягувати в процес споживання нікотину раніше некурящих, особливо підлітків.

- Ініціація куріння з використанням електронних сигарет - це серйозна проблема. Але, з іншого боку, панічні заяви, які не відповідають дійсності, стримують багатьох курців від пошуку більш безпечних альтернатив - впевнений Ліам Сіго.

За його даними, куріння сигарет вбиває майже півмільйона американців щорічно. Але більшість методів припинення куріння є неефективними.

- При цьому недавнє рандомізоване дослідження показало, що електронні сигарети майже в два рази ефективніше допомагають кинути палити, ніж інші нікотінозаміщуючі товари (нікотинові пластирі та жуйки) - пише Ліам Сіго.

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