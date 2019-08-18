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18 серпня 2019, неділя, 20:50 14
Події 2019-08-18T22:15:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: балкон старого будинку обвалився в центрі Одеси

Фото дня: балкон старого будинку обвалився в центрі Одеси

Балкон, що обвалився у центрі Одеси. Фото: Дем'ян Ганул
Балкон, що обвалився у центрі Одеси. Фото: Дем'ян Ганул

В Одесі 18 серпня в будинку на Канатній, 47 обвалився балкон другого поверху, повідомляє "Пушкінська" з посиланням на голову "Вуличного фронту" Дем'яна Ганула, який також надав відповідні фото.

Місце події огородили. Про потерпілих внаслідок інциденту не повідомляється.

Як повідомили в департаменті міського господарства, власник квартири планує провести капітальний ремонт балкону, тому попросив фахівців КП "ЖКС "Порто-Франківський" демонтувати аварійні дерев'яні елементи.

Наголошується, що на Канатній вулиці це вже не перше падіння балкону в будинках старої споруди. На початку серпня на Канатній, 52 впав балкон пам'ятника архітектури. Постраждалих не було.

Обвалився балкон у центрі Одеси. Фото: Обвалився балкон у центрі Одеси. Фото: Дем'ян Ганул

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі після дощу обвалився балкон зі старовинного пам'ятника архітектури. Раніше в Києві обвалився шматок балкона новобудови - загинула жінка.

У 2013 році в Рівному жінка врятувала перехожих, утримуючи руками балкон, що відірвався.

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