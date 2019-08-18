Гібралтар відмовив США в арешті іранського танкера

Гібралтар в неділю відхилив запит США про арешт іранського танкера Grace 1. Гібралтар пояснив це тим, що пов'язаний з законодавством Європейського союзу. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Федеральний суд у Вашингтоні в п'ятницю видав ордер на арешт танкера, що перевозить нафту і майже 1 млн доларів. Британські королівські морські піхотинці затримали судно в Гібралтарі в липні за підозрою в тому, що воно везло нафту в Сирію в обхід санкцій ЄС.

"Неможливість центрального органу виконати ордер є результатом дії законодавства Європейського союзу та відмінностей в режимах санкцій, що застосовуються у відношенні Ірану в ЄС і США", - йдеться в заяві уряду Гібралтару.

"Режим санкцій ЄС проти Ірану, який застосовується в Гібралтарі, значно вужчий, ніж у США", - додали у заяві.

15 серпня Верховний суд Гібралтару дозволив танкеру Grace 1 залишити британську територію, проте судно досі залишається там.

Вашингтон намагається заарештувати Grace 1 на тій підставі, що воно пов'язане з Іранським корпусом ісламської революційної гвардії (IRGC), визнаним терористичною організацією, і звинуваченнями у фінансових махінаціях, фінансуванні тероризму та відмивання грошей.