Під Дніпром знайшли небезпечне звалище

У лікарнях у ході роботи утворюються відходи, небезпечні для людей і навколишнього середовища. Тому їх утилізація, згідно з вимогами законодавства, — обов'язок адміністрації медичного закладу. Однак у Дніпропетровській області місцеві жителі знайшли звалище медичних відходів. Про це повідомляє "Інформатор".

В наказі МОЗ України сказано, що медичні відходи вимагають утилізації окремо від інших. Їх збір і тимчасове зберігання проводять в безпосередній близькості від того місця, де вони утворюються.



Однак у Дніпрі та області не існує державної або комунальної компанії, яка б здійснювала і регулювала утилізацію. Тому багато хто ставиться до цього питання недбало.



"Так, місцеві жителі виявили в лісосмузі в селищі Обухівка звалище медичних відходів. Поруч з горою сміття перебувала табличка "особливо небезпечно". Сміття було викинуте насипом, підхід до купи не був огороджений. Серед викинутого: шприци, катетери, системи крапельниць та інше", - йдеться в повідомленні.

Фото: "Інформатор"

Фото: "Інформатор"

Наголошується, що медичні відходи утилізуються в кілька етапів, що включають збір і сортування, маркування, знешкодження, транспортування, утилізацію і захоронення відходів. Перевозити і утилізувати відходи слід у контейнерах або пакетах.



Нагадаємо, раніше в місті Підгородне під Дніпром рятувальники гасили масштабну пожежу на звалищі на площі близько 1,5 тис. кв. м.