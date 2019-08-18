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18 серпня 2019, неділя, 15:20 13
Азія 2019-08-18T17:00:02+03:00
Українські Новини
Вибух на весіллі в Афганістані: 63 людини загинули, ще 180 - поранені

Вибух на весіллі в Афганістані: 63 людини загинули, ще 180 - поранені

Вибух на весіллі в Кабулі. Скріншот: Reuters
Вибух на весіллі в Кабулі. Скріншот: Reuters

В одному з готелів на заході Кабула стався вибух, в результаті якого загинули 63 людини і більше 180 отримали поранення. Про це повідомляє BBC Україна.

МВС Афганістану підтвердило кількість загиблих через кілька годин після вибуху. У мережі з'явилося багато знімків мертвих тіл, які були розкидані по весільному залу серед перевернутих стільців і столів.

Один з гостей Мохаммад Фархаг сказав, що був у жіночій частині, коли почув сильний вибух у чоловічій зоні. "Всі вибігли на вулицю, кричачи і плачучи", - сказав він AFP.

Протягом приблизно 20 хвилин зал був повен диму. Майже всі, хто був у секції для чоловіків загинули, або були поранені. Тепер, 2:00 після вибуху, вони все ще виносять тіла із зали", - розповів він.

Рух "Талібан" заперечує свою причетність до вибуху. Жодне інше угрупування не взяло на себе відповідальність за нього. Представник талібів заявив, що група рішуче засуджує напад.

Бойовики-суніти, зокрема, таліби і члени "Ісламської держави", неодноразово вбивали шиїтів-хазарейців, які становлять меншість в Афганістані і Пакистані.

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