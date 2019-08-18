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18 серпня 2019, неділя, 13:50 14
Події 2019-08-18T15:00:01+03:00
Українські Новини
ВАЗ протаранив електроопору і повис над схилом у Києві

ВАЗ протаранив електроопору і повис над схилом у Києві

У неділю, 18 серпня, в Києві за адресою вулиця Генерала Родимцева (Голосіївський район), 1 сталася ДТП. Автомобіль "ВАЗ-2199" вилетів з проїжджої частини та врізався в електроопору. Рух було перекрито, повідомляє "Інформатор".

Аварія трапилася близько 09:30.

За попередньою інформацією правоохоронців, автомобіль рухався Родимцева вгору з боку вулиці Блакитного. На повороті "ВАЗ" вилетів з проїжджої частини і протаранив електроопору.

Від удару стовп впав і перегородив проїжджу частину, а машина повисла на схилі. Медики госпіталізували водія, але після огляду він повернувся на місце аварії. Обійшлося без серйозних травм.

Водій стверджує, що він намагався піти від зіткнення з іншою машиною. На час роботи слідчо-оперативної групи та електриків, які звільняли проїжджу частину, рух було перекрито. Автомобілі пускали в об'їзд. Подробиці інциденту встановлюються.

ДТП в Києві. Фото: ДТП у Києві. Фото: "Інформатор"

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