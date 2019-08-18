Помер аніматор культових фільмів Річард Вільямс: найвідоміші роботи художника

Відомий аніматор Річард Вільямс, який працював над фільмами "Хто підставив Кролика Роджера" і "Рожева пантера", помер, повідомляє The Guardian з посиланням на його сім'ю.

Вільямс помер у своєму будинку в Брістолі в п'ятницю.

86-річний потрійний лауреат премії "Оскар" і потрійний переможець премії "Бафта" народився в Торонто, Канада. У 1955-му році Вільямс емігрував до Іспанії, звідки згодом переїхав до Британії, де заснував студію з виробництва рекламних роликів.

Вільям створив Кролика Роджера та інших персонажів стрічки в 1988 році, за що отримав свої нагороди.

Вільямс також анімував класичні комедії 1970-х - "Повернення рожевої пантери" і "Рожева пантера", а також працював над "Казино Рояль".

"Я завжди хотів, коли я був дитиною, потрапити до Дісней. Я був розумним маленьким хлопцем, тому я взяв свої малюнки і, зрештою, потрапив", - сказав Вільямс BBC у 2008 році.

Він розповів, що йому порадили навчитися малювати правильно, і зізнався, що втратив інтерес до анімації до 23 років, проте повернувся до свого захоплення.

Перший його фільм "Маленький острів" вийшов в 1958 році і здобув перемогу в "Бафта". Перший Оскар він отримав у 1971 році за анімаційну екранізацію Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня у прозі".

Під час своєї тривалої кар'єри Вільямс також написав книгу "Набір для виживання аніматора" і продовжував писати до самої смерті.