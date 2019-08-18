Львівська обладміністрація заявляє про падіж 320 свиней від АЧС на підприємстві з 0,1 млн голів

Львівська обласна державна адміністрація заявляє про падіж 320 свиней від африканської чуми (АЧС) 16 серпня на підприємстві "Галичина-Захід" (Кавське, Стрийський район, Львівська область), на якому налічується 0,1 млн голів свиней.

Про це йдеться в повідомленні Львівської обладміністрації, передають Українські Новини.

"На ТОВ "Галичина-Захід" в с. Кавське Стрийського району виявлено падіж 320 голів свиней у віці 16 тижнів. На підприємстві налічується близько 100 000 голів свиней. За звітами про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу відібрано 4 зразка та виявлено ДНК вірусу африканської чуми свиней", - йдеться в повідомленні.

Здійснюється план заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження збудника африканської чуми свиней.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Запорізька область вирішила ліквідувати популяцію диких кабанів у заповіднику на острові Хортиця через спалах АЧС в Запоріжжі.