Кличко показав відео, як створюють умови, для зайнять спортом киян

Влада Києва створює всі умови, аби кияни більше займалися спортом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, в місті триває оновлення парків та зон відпочинку, де встановлюють нові спортивні майданчики, тренажери, облаштовують бігові та велодоріжки.

"Я захоплююся киянами, які знаходять час і натхнення займатися спортом. Все більше мешканців столиці збираються в парках та зонах відпочинку, зранку чи ввечері, аби потренуватися на свіжому повітрі. Для здоров’я і бадьорості, для гарного настрою, - зазначив Кличко. - Спортивні групи активних мешканців займаються в усіх районах Києва. До тренувань можна долучитися в парках "Перемога", "Наталка", в "Куренівському" та "Партизанської слави", в інших зелених зонах", - написав мер столиці.



Він оприлюднив відео занять однієї з таких спортивних груп, що збирається біля Дніпра – на Русанівській набережній.







"Місцеві фітнес-тренери із задоволенням діляться з бажаючими секретами, як бути підтягнутими та почуватися бадьоро. Знайти групи спорту просто. Вони самоорганізовуються в соціальних мережах, є інформація і на сторінці КП "Київзеленбуд" у Facebook. Тож, поки ще тепло, долучайтеся! Бо Київ - місто активних і спортивних людей!", - наголосив Віталій Кличко.