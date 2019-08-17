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17 серпня 2019, субота, 13:33 15
Економіка 2019-08-17T13:44:07+03:00
Українські Новини
НБУ спростував інформацію про обмеження ФОП у використанні власних коштів

НБУ спростував інформацію про обмеження ФОП у використанні власних коштів

Національний банк не планує вводити обмеження на використання коштів з банківських рахунків фізичними особами-підприємцями.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Поширена в ЗМІ інформація, ніби такі плани Національного банку є некоректною інтерпретацією норм, що містяться в проекті змін до інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків і кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів, який був запропонований для громадського обговорення. Діючі вимоги інструкції вже і так передбачають, що фізична особа, яка здійснює підприємницьку професійну діяльність, має відкрити в банку окремі рахунки - для здійснення підприємницької професійної діяльності і для власних потреб. Тому і сьогодні фізична особа-підприємець може витрачати кошти з підприємницького рахунку тільки для здійснення підприємницької діяльності", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що Податковий кодекс зобов'язує банки передавати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - фізичної особи-підприємця або особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, до органу Державної податкової служби, на обліку якого перебуває платник податків.

Зазначена норма передбачає необхідність надання інформації про всі рахунки платників податків, як тих, які відкриті для здійснення підприємницької діяльності, так і тих, що призначені для власних потреб.

Позиція Фіскальної служби грунтується на тому, що, відповідно до норм Господарського кодексу, громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути обернено стягнення для забезпечення виконання податкових зобов'язань такого платника.

НБУ зазначає, що в цьому проекті на громадське обговорення винесено уточнюючу норму, яка чітко розмежовує власні кошти й ті, які були отримані від підприємницької діяльності.

Водночас така норма не забороняє фізичній особі-підприємцю після сплати всіх податків і зборів перерахувати кошти з поточного рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності, на поточний рахунок, відкритий цій особі для власних потреб.

Національний банк також зазначає, що будь-яких обмежень щодо використання коштів за поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-резидентів, відкритих для власних потреб, не передбачається.

Вони можуть здійснювати всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, але не пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Остаточну версію змін до інструкції буде прийнято за підсумками громадського обговорення з урахуванням пропозицій і зауважень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін врегулював механізм призначення пенсій фізосіб-підприємств.

У 2017 в Україні за кілька тижнем загальна кількість приватних підприємців зменшилася на 128,402 тисяч.

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