Прокуратура заочно оголосила про підозру воевавшему на боці бойовиків італійцеві

Прокуратура Донецької області заочно оголосила про підозру італійцеві, який в 2015 році воював на боці бойовиків.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, прокуратура підозрює іноземця за ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу.

В ході досудового розслідування прокуратура встановила, що на початку 2015 року 27-річний громадянин Італії, представник зарубіжних ЗМІ прибув на територію Донецької області для добровільної служби у складі одного з бойовиків незаконних збройних формувань.

Він виконував обов'язки військового журналіста ЗМІ так званої "Донецької народної республіки", чим суперечив міжнародним правовим регламентациям ведення журналістської діяльності в зоні ведення бойових дій.

Також італієць неодноразово виїжджав у військовій формі бойовиків в село Гольмовское Нікітінського району і в Горлівку Донецької області з автоматом Калашникова, пістолетом і боєприпасами.

Найближчим часом прокуратура звернеться до суду за дозволом на затримання підозрюваного.



Як повідомляли Українські Новини, італійця підозрюють в участі в угрупованнях "ЛДНР".



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