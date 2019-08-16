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16 серпня 2019, пʼятниця, 22:16 7
Силові структури 2019-08-16T23:00:01+03:00
Українські Новини
Прокуратура заочно оголосила про підозру воевавшему на боці бойовиків італійцеві

Прокуратура заочно оголосила про підозру воевавшему на боці бойовиків італійцеві

Прокуратура Донецької області заочно оголосила про підозру італійцеві, який в 2015 році воював на боці бойовиків.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, прокуратура підозрює іноземця за ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу. 

В ході досудового розслідування прокуратура встановила, що на початку 2015 року 27-річний громадянин Італії, представник зарубіжних ЗМІ прибув на територію Донецької області для добровільної служби у складі одного з бойовиків незаконних збройних формувань.

Він виконував обов'язки військового журналіста ЗМІ так званої "Донецької народної республіки", чим суперечив міжнародним правовим регламентациям ведення журналістської діяльності в зоні ведення бойових дій.

Також італієць неодноразово виїжджав у військовій формі бойовиків в село Гольмовское Нікітінського району і в Горлівку Донецької області з автоматом Калашникова, пістолетом і боєприпасами.

Найближчим часом прокуратура звернеться до суду за дозволом на затримання підозрюваного.


Як повідомляли Українські Новини, італійця підозрюють в участі в угрупованнях "ЛДНР".

Раніше бразильця-бойовика "ДНР" Лусварге засудили до 13 років в'язниці.

Тим часом суд в Італії засудив до 24 років в'язниці українського військового Марківа.

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