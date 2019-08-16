Прокуратура заочно оголосила про підозру воевавшему на боці бойовиків італійцеві

Прокуратура Донецької області заочно оголосила про підозру італійцеві, який в 2015 році воював на боці бойовиків.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, прокуратура підозрює іноземця за ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу. \r\nВ ході досудового розслідування прокуратура встановила, що на початку 2015 року 27-річний громадянин Італії, представник зарубіжних ЗМІ прибув на територію Донецької області для добровільної служби у складі одного з бойовиків незаконних збройних формувань.\r\nВін виконував обов'язки військового журналіста ЗМІ так званої "Донецької народної республіки", чим суперечив міжнародним правовим регламентациям ведення журналістської діяльності в зоні ведення бойових дій.\r\nТакож італієць неодноразово виїжджав у військовій формі бойовиків в село Гольмовское Нікітінського району і в Горлівку Донецької області з автоматом Калашникова, пістолетом і боєприпасами.\r\nНайближчим часом прокуратура звернеться до суду за дозволом на затримання підозрюваного.Як повідомляли Українські Новини, італійця підозрюють в участі в угрупованнях "ЛДНР".Раніше бразильця-бойовика "ДНР" Лусварге засудили до 13 років в'язниці. Тим часом суд в Італії засудив до 24 років в'язниці українського військового Марківа.