підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.7 28.45
˟
16 серпня 2019, пʼятниця, 19:25 297 Документ
Політика 2019-08-16T21:15:01+03:00
Українські Новини
Maddox поскаржився Президенту на Генпрокуратуру

Maddox поскаржився Президенту на Генпрокуратуру

Компанія "Маддокс Україна" направила звернення до Президента Володимира Зеленському зі скаргою на дії Генеральної прокуратури, яка домоглася арешту ліміту ПДВ та банківських рахунків компанії. Копія листа оприлюднена на сайті "Цензор.нет", повідомляє enkorr.

"Враховуючи, що судова система України не здатна забезпечити захист порушених прав "Маддокс Україна", доводимо зазначену інформацію до вищого керівництва країни, керівників правоохоронних органів, журналістів і громадськості та просимо посприяти суспільному резонансу зазначених порушень з боку ГПУ", - йдеться в листі, датованому 12 квітня і підписаним директором Олександром Мацупою.

У листі "Маддокс" зазначає, що його робота через дії правоохоронців залишається заблокованою. Станом на 1 липня в режимі "імпорт" та "митний склад" у компанії були запаси 38,4 тис. т ДТ.

Раніше enkorr повідомляв, що 8 липня Печерський районний суд за клопотанням Генпрокуратури заарештував банківські рахунки і ліміт ПДВ в системі електронного адміністрування компанії "Маддокс Україна", тим самим заблокувавши роботу компанії. Арешт накладений у рамках кримінального провадження від 2017 р. за підозрою в ухилянні від сплати податків. Перша згадка про ТОВ "Маддокс Україна" у відкритих матеріалах розслідування датована влітку 2019 р.

18 липня цей же суд повторно заарештував рахунки і ліміт ПДВ "Маддокс".

"Дії прокурора ГПУ Мазура про повторну подачу клопотання про арешт вже арештованого майна "Маддокс Україна" свідчать про цілеспрямовані дії зазначеної особи з досягнення однієї мети - як можна довше блокувати законну роботу "Маддокс Україна", - йдеться в листі Президенту.

8 серпня 2019 р. компанії вдалося домогтися скасування ліміту ПДВ, накладеного 8 липня.

Довідка enkorr

ТОВ "Маддокс Україна" є дочірньою структурою швейцарського трейдера Maddox - другого найбільшого постачальника палива в Україну морським транспортом за підсумками минулого року. У 2018 р. Maddox S. A. продав в Україну близько 182 тис. т ДП і авіагасу.

Безпосередньо українська "дочка" - "Маддокс Україна", з цього обсягу отримала приблизно 62 тис. т. Компанія є відомим учасником ринку, працюючи з декількох базисів по всій Україні.

Більше новин про: Maddox

Архів
Новини
Відео дня: військові під Донецьком ефектно відпрацювали гарматні постріли по рухомих мішенях 20:40
Двійник Зеленського. Фото: Facebook: Дмитро Коваленко
У метро помітили двійника Зеленського: реакція соцмереж 20:15
Нігерійські пірати взяли в полон 8 українських моряків поблизу берегів Африки 20:00
Мер Дніпра погрожує розповісти всю правду про афери Коломойського 19:43
Суд зняв арешт з ПДВ-ліміту "Маддокс Україна" 19:33
більше новин
Зниження ціни газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, - директор департаменту ЖКГ Луганської ОДА Сурай 11:02
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
Поліцейські на відео з суддею Дмитром Запорожаном перевищили повноваження. Відкрито кримінальне провадження, - ЗМІ 20:04
Портнов обіцяє вручити повістку Шабуніну під судом про Роттердам 10:15
Кінець баталіям на 210 окрузі: Коровченко знову програв суд 11:11
більше новин
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди 09:47
Дзюдоїстка Раша Срака. Фото: Sportida
Мережу підірвало фейкове призначення Раші Сраки послом у Росії 17:41
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
Провал асфальту. Фото: Інформатор
Фото дня: Біля Офісу Президента в центрі Києва провалився асфальт 13:55 Доповнено
Виходить, що мені потрібно все кидати і йти працювати, - дружина Гримчака скаржиться на затримання чоловіка 20:39
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok