Maddox поскаржився Президенту на Генпрокуратуру

Компанія "Маддокс Україна" направила звернення до Президента Володимира Зеленському зі скаргою на дії Генеральної прокуратури, яка домоглася арешту ліміту ПДВ та банківських рахунків компанії. Копія листа оприлюднена на сайті "Цензор.нет", повідомляє enkorr.

"Враховуючи, що судова система України не здатна забезпечити захист порушених прав "Маддокс Україна", доводимо зазначену інформацію до вищого керівництва країни, керівників правоохоронних органів, журналістів і громадськості та просимо посприяти суспільному резонансу зазначених порушень з боку ГПУ", - йдеться в листі, датованому 12 квітня і підписаним директором Олександром Мацупою.

У листі "Маддокс" зазначає, що його робота через дії правоохоронців залишається заблокованою. Станом на 1 липня в режимі "імпорт" та "митний склад" у компанії були запаси 38,4 тис. т ДТ.

Раніше enkorr повідомляв, що 8 липня Печерський районний суд за клопотанням Генпрокуратури заарештував банківські рахунки і ліміт ПДВ в системі електронного адміністрування компанії "Маддокс Україна", тим самим заблокувавши роботу компанії. Арешт накладений у рамках кримінального провадження від 2017 р. за підозрою в ухилянні від сплати податків. Перша згадка про ТОВ "Маддокс Україна" у відкритих матеріалах розслідування датована влітку 2019 р.

18 липня цей же суд повторно заарештував рахунки і ліміт ПДВ "Маддокс".

"Дії прокурора ГПУ Мазура про повторну подачу клопотання про арешт вже арештованого майна "Маддокс Україна" свідчать про цілеспрямовані дії зазначеної особи з досягнення однієї мети - як можна довше блокувати законну роботу "Маддокс Україна", - йдеться в листі Президенту.

8 серпня 2019 р. компанії вдалося домогтися скасування ліміту ПДВ, накладеного 8 липня.

Довідка enkorr

ТОВ "Маддокс Україна" є дочірньою структурою швейцарського трейдера Maddox - другого найбільшого постачальника палива в Україну морським транспортом за підсумками минулого року. У 2018 р. Maddox S. A. продав в Україну близько 182 тис. т ДП і авіагасу.

Безпосередньо українська "дочка" - "Маддокс Україна", з цього обсягу отримала приблизно 62 тис. т. Компанія є відомим учасником ринку, працюючи з декількох базисів по всій Україні.