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17 серпня 2019, субота, 10:00 12 Список
Суспільство 2019-08-17T11:31:54+03:00
Українські Новини
В МОЗ затвердили перелік ліків за програмою "Доступні ліки" з 254 позиціями

В МОЗ затвердили перелік ліків за програмою "Доступні ліки" з 254 позиціями

Ліки. Фото:ezdili-znaem.com
Ліки. Фото:ezdili-znaem.com

Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік ліків у програмі "Доступні ліки" з 254 позиціями.

Про це йдеться в повідомленні Національної служби здоров'я, передають Українські Новини.

"Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15 серпня 2019 завершено формування Реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації за урядовою програмою "Доступні ліки". У новій редакції реєстру кількість ліків, які пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом 2-го типу та бронхіальною астмою можуть отримати безкоштовно, збільшилася на 14 позицій", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, Нацслужба здоров'я вперше здійснювала формування Реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації.

Нова редакція Реєстру містить 254 лікарських засобів, що підлягають реімбурсації.

З них:

  • 195 - для лікування серцево-судинних захворювань,
  • 45 - діабету II типу,
  • 14 - бронхіальної астми.

Станом на 15 серпня з 5,2 млн виписаних електронних рецептів погашено 4,2 млн, а понад 1,1 млн пацієнтів отримали необхідні ліки безкоштовно або з невеликою доплатою.

 

Як повідомляли Українські Новини, у лютому МОЗ затвердило новий перелік препаратів програми "Доступні ліки". В оновлений реєстр увійшло 258 препаратів, з них 64 є безкоштовними для пацієнтів, інші - з невеликою доплатою.

Кабінет Міністрів прийняв програму реімбурсації 9 листопада 2016 року, а вступила в силу дана програма з 1 квітня 2017 року.

  • Зокрема, в програму реімбурсації включені міжнародні непатентовані назви
  • "Аміодарон",
  • "Амлодилин",
  • "Атенолол",
  • "Верапаміл",
  • "Гідрохлортіазид",
  • "Спіронолактон",
  • "Фуросемід",
  • "Дигоксин",
  • "Еналаприл",
  • "Ізосорбіду динітрат",
  • "Карведилол",
  • "Клопідогрель",
  • "Метопролол",
  • "Нітрогліцерин",
  • "Симвастатин",
  • "Бісопролол" (усі застосовуються для лікування серцево-судинних захворювань),
  • "Беклометазон",
  • "Будесонид",
  • "Сальбутамол" (усі застосовуються для лікування бронхіальної астми),
  • "Метформін",
  • "Глікозид" (обидва - застосовуються для лікування цукрового діабету 2-го типу).
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