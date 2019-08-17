В МОЗ затвердили перелік ліків за програмою "Доступні ліки" з 254 позиціями

Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік ліків у програмі "Доступні ліки" з 254 позиціями.\r\nПро це йдеться в повідомленні Національної служби здоров'я, передають Українські Новини.\r\n"Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15 серпня 2019 завершено формування Реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації за урядовою програмою "Доступні ліки". У новій редакції реєстру кількість ліків, які пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом 2-го типу та бронхіальною астмою можуть отримати безкоштовно, збільшилася на 14 позицій", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, Нацслужба здоров'я вперше здійснювала формування Реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації.\r\nНова редакція Реєстру містить 254 лікарських засобів, що підлягають реімбурсації.\r\nЗ них:\r\n\r\n195 - для лікування серцево-судинних захворювань,\r\n45 - діабету II типу,\r\n14 - бронхіальної астми.\r\n\r\nСтаном на 15 серпня з 5,2 млн виписаних електронних рецептів погашено 4,2 млн, а понад 1,1 млн пацієнтів отримали необхідні ліки безкоштовно або з невеликою доплатою.\r\n \r\nЯк повідомляли Українські Новини, у лютому МОЗ затвердило новий перелік препаратів програми "Доступні ліки". В оновлений реєстр увійшло 258 препаратів, з них 64 є безкоштовними для пацієнтів, інші - з невеликою доплатою.\r\nКабінет Міністрів прийняв програму реімбурсації 9 листопада 2016 року, а вступила в силу дана програма з 1 квітня 2017 року.\r\n\r\nЗокрема, в програму реімбурсації включені міжнародні непатентовані назви\r\n"Аміодарон",\r\n"Амлодилин",\r\n"Атенолол",\r\n"Верапаміл",\r\n"Гідрохлортіазид",\r\n"Спіронолактон",\r\n"Фуросемід",\r\n"Дигоксин",\r\n"Еналаприл",\r\n"Ізосорбіду динітрат",\r\n"Карведилол",\r\n"Клопідогрель",\r\n"Метопролол",\r\n"Нітрогліцерин",\r\n"Симвастатин",\r\n"Бісопролол" (усі застосовуються для лікування серцево-судинних захворювань),\r\n"Беклометазон",\r\n"Будесонид",\r\n"Сальбутамол" (усі застосовуються для лікування бронхіальної астми),\r\n"Метформін",\r\n"Глікозид" (обидва - застосовуються для лікування цукрового діабету 2-го типу).\r\n