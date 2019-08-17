В МОЗ затвердили перелік ліків за програмою "Доступні ліки" з 254 позиціями

Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік ліків у програмі "Доступні ліки" з 254 позиціями.

Про це йдеться в повідомленні Національної служби здоров'я, передають Українські Новини.

"Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15 серпня 2019 завершено формування Реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації за урядовою програмою "Доступні ліки". У новій редакції реєстру кількість ліків, які пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом 2-го типу та бронхіальною астмою можуть отримати безкоштовно, збільшилася на 14 позицій", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, Нацслужба здоров'я вперше здійснювала формування Реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації.

Нова редакція Реєстру містить 254 лікарських засобів, що підлягають реімбурсації.

З них:

195 - для лікування серцево-судинних захворювань,

45 - діабету II типу,

14 - бронхіальної астми.

Станом на 15 серпня з 5,2 млн виписаних електронних рецептів погашено 4,2 млн, а понад 1,1 млн пацієнтів отримали необхідні ліки безкоштовно або з невеликою доплатою.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому МОЗ затвердило новий перелік препаратів програми "Доступні ліки". В оновлений реєстр увійшло 258 препаратів, з них 64 є безкоштовними для пацієнтів, інші - з невеликою доплатою.

Кабінет Міністрів прийняв програму реімбурсації 9 листопада 2016 року, а вступила в силу дана програма з 1 квітня 2017 року.