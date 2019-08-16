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16 серпня 2019, пʼятниця, 16:05 198
Політика 2019-08-16T17:00:02+03:00
Українські Новини
Кличко показав, як триває реконструкція першої черги столичного зоопарку

Кличко показав, як триває реконструкція першої черги столичного зоопарку

Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка
Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка

Кличко показав, як іде реконструкція першої черги столичного зоопарку. Відео він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє сайт мера Києва.

"Скоро столичний зоопарк постане перед гостями в оновленому форматі. Роботи з реконструкції зоопарку тривають. Відвідувачі вже могли оцінити оновлені озера біля входу з боку проспекту Перемоги, місток між озерами та альтанку над водою, павільйон для пеліканів, оглядовий амфітеатр. Наразі будівельники працюють, аби невдовзі презентувати гостям зоопарку новий вхід з підземним океанаріумом, зводять універсальний вольєр для тварин і птахів та приматник. Новий вхід, до речі, буде на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної", - зазначив у дописі до відео мер Києва.

За його словами, на площі перед новим входом вже встановили скульптуру «Жирафа» заввишки 15 метрів, яку добре видно з проспекту Перемоги. Будуть на площі і відомі скульптури "Зубр" та "Леви" - замість старих виготовляють нових звірів.

"Потрапити у зоопарк через новий вхід можна буде вже в вересні. Будівництво універсального вольєру плануємо завершити до кінця цього року. А приматник - влітку наступного, - зазначив Кличко.

"Ми хочемо оновити формат зоопарку – створити максимально наближені до природніх умови утримання для тварин. Щоб у столичному зоопарку не було кліток, а був відкритий простір. Для цього використовуємо досвід наших європейських колег з Німеччини, Франції, Швейцарії. Переконаний, київський зоопарк повинен стати одним з найкращих зоопарків Європи!" - підкреслив мер столиці.

 
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