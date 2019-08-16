Фільм про скандального Гарві Вайнштейна виходить у прокат

22 серпня в український прокат виходить документальний блокбастер "Вайнштейн" про злет та стрімке падіння кар'єри скандального голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна. Про це повідомляє "Артхаус Трафік".

Стрічка Урсули Макфарлейн проливає світло на те, як Вайнштейн здобув успіх та впродовж десятиліть послуговувався величезною владою. Безліч судових процесів у справі про сексуальні домагання та зґвалтування сталися трохи менше двох років тому, але недоторканність головного продюсера Голлівуду зруйнувалася в мить, а заразом і його кар'єра, яку він будував роками. У зйомках фільму взяли участь жертви продюсера, в тому числі акторки Розанна Аркетт, Пас де ла Уерта та Еріка Розенбаум, колишня співробітниця однієї з компаній Вайнштейна Гоуп Ексінер Д'Амор та багато інших жінок.

Офіційні звинувачення були пред'явлені Гарві Вайнштейну наприкінці травня минулого року. За кілька днів до цього він добровільно здався поліції Нью-Йорка. У жовтні 2017 року Вайнштейна звільнили з The Weinstein Company. Історія звинувачень на адресу продюсера породила так званий "ефект Вайнштейна", коли аналогічним звинуваченням піддалися багато знаменитостей, та поклала початок руху #MeToo. Судове слухання у кримінальній справі проти продюсера заплановане на вересень.

Стрічку зняла британська режисерка документального кіно Урсула Макфарлейн. Серед її попередніх робіт – документальні стрічки про Шарлі Ебдо, контроль за зброєю у США, фільми-інтерв'ю з жертвами цунамі. Макфарлейн чотири рази номінувалася на премію BAFTA, а також має низку нагород та номінацій на премії Ґрірсона, Broadcast і Королівської спілки телебачення.

Світова прем'єра "Вайнштейна" відбулася на кінофестивалі Санденс, де фільм отримав позитивні відгуки світової преси. В Україні стрічку було вперше показано в рамках секції гала-прем'єр Одеського кінофестивалю.

Документальний фільм "Вайнштейн" виходить в український прокат у четвер, 22 серпня.





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