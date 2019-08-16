Поліцейські врятували литовця з упалого кілька днів тому в кювет автомобіля в Рівненській області

Поліцейські врятували 71-річного громадянина Литви з упалого кілька днів тому в кювет автомобіля Toyota біля села Дерть (Рокитнівський район, Рівненська область). Про це Українським Новинам повідомив представник патрульної поліції Рівненської області.

За його словами, в четвер, близько 18 години, патрулюючи на автомобільній дорозі "Київ - Ковель - Ягодин" поблизу села Дерть Рокитнівського району, патрульні помітили в кюветі автомобіль.

У салоні автомобіля знаходився водій, який мав значні пошкодження.

Патрульні відразу надали першу домедичну допомогу і викликали швидку допомогу

"Оскільки мобільна мережа на цій ділянці Рокитнівського району відсутня, він не зміг покликати нікого на допомогу", - повідомив представник патрульної поліції.

71-річний водій з Литви, який говорив російською мовою, повідомив інспекторам, що заснув під час руху і не впорався з керуванням.

В автомобілі він перебував кілька днів, з-за травми не відразу зміг вийти з нього, а мобільна мережа відсутня.

Патрульні повідомили родичам травмованого чоловіка про те, що з ним сталося, і викликали слідчо-оперативну групу.

Чоловіка госпіталізували у Рокитновскую районну лікарню.