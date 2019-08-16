До кінця I кварталу 2020 року будуть нові керівники НАБУ і САП, - правозахисник

Існуючі антикорупційні структури неефективні і будуть замінені командою нового президента. Про це виданню Капітал заявив правозахисник Едуард Багіров.

"До кінця першого кварталу 2020 року, я більш ніж упевнений, будуть нові керівники НАБУ, САП, НАЗК, і буде переформатований склад НАЗК .... За останні 3-4 роки ми не бачимо реальних рішень судів в тому обсязі, який передбачався. Коли їх (антикорупційні структури - ред.) створювали, передбачалося що таких рішень буде не десятки, навіть не сотні, а тисячі, тому що у нас корупціонерів в Україні мінімум півмільйона. це депутати, це мери, міністри, і колишні в тому числі і діючі, і губернатори, їх там сотні тисяч, тих хто 25 років розкрадав бюджет України, здійснював корупційні діяння. Їх можна було притягти, а у нас коли є потенційна цифра 500 тис, ми отримуємо 50 або 100 затриманих або обвинувачених в корупції, то зрозуміло що ці структури неефективно працюють", - заявив він.

Якщо приватна структура працює неефективно, засновники змінюють директора, якщо державна, держава змінює керівника державної структури, нагадав юрист.

"На сьогоднішній день, НАБУ, САП, НАЗК - не працюють ефективно... Тобто ці структури, які сьогодні створені, вони не виправдали особисто мою довіру і надії, як громадянина України, громадського діяча, правозахисника. Я стежу за цією роботою, я бачу, розумію, що вони могли б зробити набагато більше, в десятки разів більше з виявлення, документування та притягнення до відповідальності корупціонерів вищого ешелону, недрібних сошок. мністрів і колишніх прем'єр-міністрів, в тому числі і президентів", - заявив Багіров .

При цьому він бачить бажання нової команди зробити ці структури більш ефективними.

"У будь-якому випадку, я вважаю що потрібно замінити не тільки Генерального прокурора і міністра внутрішніх справ Авакова, а й замінити главу НАБУ, САП, НАЗК - тобто повне переформатування, нова команда, нові люди. Конкретна задача - протягом року показати результативність роботи , максимум протягом 2-3 років. Щоб суспільство і ми, громадяни, джерело влади, розуміли, що на створені структури і виділяє з нашої кишені, бюджету України гроші витрачаються правильно, що ми наводимо порядок, зменшуємо корупцію і відповідно підвищуємо статки держави і громадян", - заявив правозахисник.