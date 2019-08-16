Новий Трудовий кодекс має забезпечити рівноправні стосунки роботодавця та працівника, - HR "Укрлендфармінг" Романенко

Представники найбільших роботодавців України зустрілися з імовірним очільником Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення для обговорення проекту нового Трудового Кодексу. "Укрлендфармінг", один з найбільших агрохолдингів Європи, вважає, що новий Трудовий кодекс має бути більш гнучким, враховувати та забезпечувати рівноправні стосунки між роботодавцем та працівником.

Роботодавці зібралися для обговорення проєкту нового Трудового Кодексу України з Галиною Третьяковою, новообраним депутатом від "Слуги Народу", яку провладна партія визначила ймовірним очільником Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Зустріч відбулася з ініціативи Федерації роботодавців України. У зустрічі взяли участь представники великих компаній - членів ФРУ, зокрема "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming), Kyivstar, "Укрзалізниця", Крюківський вагонобудівельний завод, Метінвест, Харківський плитковий завод, "Єврокар" та інших.

Сторони констатували, що існуючий кодекс давно застарів і вимагає оновлення. На думку Наталії Романенко, керівника департаменту з управління персоналом групи компаній "Укрлендфармінг", в Україні з’явились нові форми зайнятості населення, динаміка ведення бізнесу вимагає спрощення процедур оформлення працівника на роботу, а персонал потребує інших форм стимулювання та пільг, ніж зазначені в морально застарілому Трудовому кодексі.

Ще починаючи з 2001 р. за підтримки Міжнародної організації праці розпочалася робота з підготовки реформування трудового законодавства. Активну участь цьому процесі протягом останніх кількох років бере і група компаній "Укрлендфармінг" як роботодавець, що створює десятки тисяч робочих місць на селі з конкурентними зарплатами й розвиненою системою мотивації.

"Проєкт Трудового кодексу розглядається вже 18 років, наша експертна HR-група бере участь у розгляді проєкту вже понад 5 років, і ми усвідомлюємо, що навіть цей процес перегляду законодавства не встигає за змінами в бізнесі, то ж останній проєкт, прийнятий в першому читанні, однозначно потребує перегляду, - розповіла Наталія Романенко, НR-директор агрохолдингу, в коментарі Обозревателю - На нашу думку, задача нового Трудового кодексу полягає в забезпеченні рівноправних стосунків між роботодавцем та працівником, створенні більш гнучких законодавчих положень, які враховуватимуть усі реалії бізнесу на сьогодні".

Той факт, що всі проєкти Трудового кодексу у сукупності 18 років пролежали "під сукном", означає, що в них не залишилося нічого реформаторського, підкреслила Наталія Гостєва, директор Департаменту дерегуляції підприємницької діяльності ФРУ. Останній варіант - законопроєкт №1658 - вже декілька років чекає розгляду у другому читанні у ВР. Тим часом світ сучасного українського бізнесу, в тому числі і аграрного, вже давно стикається з незручностями, створеними застарілим трудовим законодавством. "Сьогодні бізнес настільки змінився за останніх 20 років, що атавізми Кодексу законів про працю України, укладеного в радянські часи, просто часто існують тільки формально, але ніяк не регулюють трудові відносини між роботодавцем та працівниками, – говорить Наталія Романенко. - За цей час з’явились нові форми зайнятості населення, нові технології, персонал потребує інших форм стимулювання, мотивації та систем додаткових пільг, динаміка бізнесу вимагає швидких рішень та дій, а, навіть, оформлення трудових відносин зараз достатньо трудоємне в порівнянні з аналогічним досвідом інших держав, де оформлення працівника займає лиш 2 хвилини".

Група компаній "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка вважається одним з найкращих роботодавців України. Це один з найбільших українських агропромислових холдингів, підприємства якого присутні в більш ніж 600 населених пунктах 22 областей України і створюють робочі місця для майже 30 тис. працівників.