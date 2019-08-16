Правоохоронці давно "розробляли" Гримчака, але він уникав проблем завдяки Луценку, - журналіст Іванов

Правоохоронці вже проводили оперативну розробку заступника міністра Юрія Гримчака, але дружба з генпрокурором Юрієм Луценком і витоки інформації дозволяли йому уникнути будь-яких проблем. Про це у блозі на "Цензор.нет" повідомляє журналіст Сергій Іванов.

"Чи пов'язаний хабарний бізнес Гримчака з Луценком? Наскільки мені відомо, саме наближеність до Генпрокурора робила Гримчака ефективним "рішалою" питань, пов‘язаних із дозволами на будівництво, адже виданий всупереч закону дозвіл боку Міністерства культури не вартий нічого, якщо немає гарантії того, що прокуратура його потім не оскаржить або не відкриє кримінальне провадження. Ба більше, раніше правоохоронці вже цікавилися Гримчаком, неодноразово проводилася оперативна розробка, але дружба з Луценком і витоки інформації дозволяли йому уникнути будь-яких проблем", - зазначає Іванов.

За його словами, після затримання Гримчака Юрій Луценко зробив вигляд, нібито це він санкціонував операцію.

"Але насправді нічого він не санкціонував, оскільки директор НАБУ Ситник, уникаючи витоку інформації, домовився про це з начальником Управління спеціальних розслідувань ГПУ Горбатюком, який є фактично не підзвітним Генпрокурору. Це було зроблено якраз для того, щоб виключити Луценка з переліку втаємничених осіб, і Горбатюк, який кілька років перебуває з ним у системному конфлікті, був оптимальною кандидатурою. Саме його підлеглі відпрацювали Гримчака разом з НАБУ і СБУ. Тобто Генпрокурор відреагував на ситуацію вже постфактум, але треба віддати йому належне за дуже високий рівень номенклатурної еквілібристики. Принаймні в соцмережах Юрію Віталійовичу майже вдалося справити враження причетності до боротьби з корупцією без огляду на зв‘язки та регалії", - зазначає журналіст.

Іванов вважає, що Луценко зробить усе, щоб розвалити справу. Адже в ній, окрім Гримчака, фігурує заступник генпрокурора Анжела Стрижевська.

"Виглядає так, ніби власники ресторану спочатку прийшли до Генпрокурора, а вже він доручив довіреній людині Гримчаку. Тому у справі і виникла Стрижевська, яка нібито мала за погодження з Луценком вирішити проблеми з судами. Не маю жодних сумнівів, що вже завтра з подачі Генпрокурора справу почнуть розвалювати. Ми неодноразово бачили, як Юрій Віталійович міняє маски. Сьогодні він - принциповий антикорупціонер, завтра - прискіпливий правник, який обов'язково знайде в провадженні процесуальні порушення, натикає вказівок, розвалить, а в фіаско звинуватить Ситника з Горбатюком, як це було не раз і не два", - стверджує блогер.

На думку Іванова, затримання Гримчака свідчить, що НАБУ підбирається до самого Луценка, "адже хтось має дати відповідь на питання законності походження статків сім‘ї Луценка і розкрити схеми, в яких вона задіяна". "Тепер це питання часу, адже зухвалість, з якою державні діячі Луценки будували свою бізнес-імперію, вражає" - резюмує блогер.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань". Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".