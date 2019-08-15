підписатися на розсилку
25.2 25.55
27.8 28.55
˟
15 серпня 2019, четвер, 21:36 240
Економіка 2019-08-15T22:45:02+03:00
Українські Новини
Якщо ціну на газ для Луганської ТЕС не знизити, область буде повністю паралізована, - Москаль

Якщо ціну на газ для Луганської ТЕС не знизити, область буде повністю паралізована, - Москаль

Завдяки рішенню уряду про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС, мешканців області буде врятовано. Про це заявив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль в ефірі 112 каналу.

Геннадій Москаль нагадав, що через перекриття Росією поставок вугілля в Україну, Луганська електростанція змушена була перейти на використання газу для виробництва електроенергії. Інших шляхів постачання вугілля, окрім як з Росії, на ТЕС немає, і в області склалась загрозлива ситуація.

"Сьогодні стоїть проблема виживання Луганської області. Я як колишній голова військово-цивільної адміністрації не можу лишити це поза увагою. З 1 червня наші дипломати, наші політики з нової влади так закрутили, що Росія припинила подачу вугілля, а вугілля доставити на ТЕЦ "Щастя" неможливо з другої сторони, тільки з Росії. Тобто, люди можуть лишитися абсолютно без світла, без роботи", - заявив Москаль.

Він наголосив, що запаси вугілля на Луганській ТЕС закінчились і з 29 липня вона змушена була перейти на газ. Проте, якщо продавати електроенергію населенню за нинішньою ціною на газ, платіжки зростуть в кілька разів. Тому, на думку Москаля, уряд, знизивши ціни на газ для Луганської ТЕС, ухвалив єдине правильне рішення, чим врятував мешканців області.

"Кабмін взяв вогонь сьогодні на себе. Я не є прихильником Гройсмана і не є прихильником Кабміну. Це єдине правильне рішення за всю його роботу, яке я сьогодні бачу. Да, дійсно, це би все лягло в платіжки громадян. Якби не знизили ціну на газ, люди би розорилися", - сказав Москаль.

Москаль також додав, що для вирішення проблеми з постачанням вугілля на Луганську ТЕС, необхідно добудувати Кременецьку підстанцію та залізницю до цього міста, проте нова влада цим не займається.

"Почали будувати Кременецьку підстанцію. І потрібно добудувати залізницю до Кременця Луганської області. Проте ніхто цим, ні уряд, ні нова влада, ніхто цим не займається", - сказав Москаль.

Нагадаємо, 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу замість вугілля при виробництві електроенергії. Причиною цього стало блокування постачання антрациту на ТЕС з території Росії.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 14 серпня заявив, що держава в порядку надзвичайної ситуації знижує ціну на газ для Луганської ТЕС, оскільки якщо газ надходитиме за комерційною ціною, то вартість електроенергії для жителів області зросте в кілька разів, а в регіоні й без цього досить проблем.
Архів
Новини
Гривня зміцнюється на міжбанку: в четвер курс виріс на 7 копійок 22:00
Олена Коляденко та Алан Бадоєв. Фото: Secret Service Entertainment Agency/Facebook
Бадоєв і Олена Коляденко зрежисують "Ходу Гідності" до Дня Незалежності 21:42
Якщо ціну на газ для Луганської ТЕС не знизити, область буде повністю паралізована, - Москаль 21:36
Луценку не сказали про підготовку затримання Гримчака 21:15
"Нафтогаз" хоче зобов'язати "ДТЕК Нафтогаз" продавати "ДТЕК Східенерго" газ за зниженими цінами 20:50
більше новин
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
Курс рубля в київських обмінниках підскочив 10:32
Зниження ціни газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, - директор департаменту ЖКГ Луганської ОДА Сурай 11:02
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
Кабміну потрібно прийняти постанову про зниження ціни газу для Луганської ТЕС, - голова Луганської ОДА 10:11
більше новин
В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ 23:35
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди 09:47
Почорніла вода на одеському пляжі. Фото: Думська
Фото дня: в Одесі почорніла вода на найбільшому пляжі 20:00
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
Провал асфальту. Фото: Інформатор
Фото дня: Біля Офісу Президента в центрі Києва провалився асфальт 13:55 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok