Поліцейські на відео з суддею Дмитром Запорожаном перевищили повноваження. Відкрито кримінальне провадження, - ЗМІ

Щодо одного зі співробітників поліції, які фігурували на резонансному відео з участю судді П'ятого апеляційного адміністративного суду Одеси Дмитра Запорожана, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє Апостроф.

Поліцейські приїхали до будинку судді, щоб відвезти його в обласне відділення міліції і примусити до дачі показань щодо січневої ДТП, в якій той нібито був винен. Поліцейські діяли без законних підстав, оскільки провадження у цій справі до того моменту було закрито.

За словами Запорожана, вони приїхали не на службовому авто, відмовилися пред'явити посвідчення і застосували силу. Вони силоміць витягли суддю з машини, в якій крім нього перебувала його колишня дружина і малолітні діти, штовхали, намагались заламати руки, били по спині й голові. "Фактично мене намагалися відвезти в невідомому напрямку і, враховуючи, що раніше я отримував погрози фізичної розправи за непогашення неіснуючого боргу, я засумнівався, що переді мною співробітники поліції. Я злякався за дітей, колишню дружину і самого себе", — розповів суддя. За його словами, раніше інспектор Микола Русів також погрожував йому за телефоном: закликав "розрахуватися з людьми", в іншому випадку обіцяв застосувати "неприємні заходи".

За заявою Запорожана прокуратура відкрила кримінальне провадження. Русова підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі вимагання за попередньою змовою з використанням службового становища, замах на незаконне затримання та незаконний привід, перевищенні влади і службових повноважень, загрозу нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, Приморський районний суд закрив справу про ДТП у зв'язку із закінченням терміну давності. За версією слідства, 25 січня 2019 року Запорожан за кермом Mercedes ML250 пошкодив припаркований Nissan. Суддя свою участь у ДТП спростував і звинуватив "постраждалу" у вимаганні. За його словами, з січня сума незаконної "компенсації" збільшувалася і досягла 5 тис. доларів. Суддя оскаржив рішення Приморського суду попросив Одеський апеляційний суд або встановити його вину, або закрити справу у зв'язку з відсутністю складу злочину. Засідання призначено на 24 вересня.