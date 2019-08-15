"Черга смерті" у 2020 році як явище може зникнути, - Дубіль

Доки всі обговорюють, хто буде наступним Міністром охорони здоров'я, у МОЗі знову утворилася "Черга смерті".

Про це у своєму блозі на сайті «Киеввласть» заявив заступник голови ВО "Батьківщина", народний депутат Валерій Дубіль.

"Зараз вся медична і пацієнтська спільнота стоїть на вухах: чи отримає Супрун портфель Міністра, чи МОЗ очолить професіонал. На призначення нового Міністра найбільше сподіваються важкохворі, адже халатне відношення до своєї роботи вже третій рік ставить під питання життя таких пацієнтів", - пише народний обранець.

За його словами, цьогоріч "Черга смерті" виникла з тих самих причин, що й у попередні роки. По-перше, у МОЗа знову, як і в минулому і позаминулому році, закінчилися гроші на оплату лікування важкохворих пацієнтів за кордоном. Так, у 2019 встигли пролікувати лише 235 людей. На оплату лікування тих, кому не встигли допомогти, потрібно ще 700 млн грн. У Міністерстві пропонують чекати наступного бюджетного року, тоді як кожен день очікування наближає їх до смерті:

"Поки процес тотального перезавантаження влади ще не торкнувся уряду, ми бачимо повторення минулорічної ситуації - на наші обґрунтовані вимоги про виділення додаткових сум на лікування пацієнтів, Уряд починає грати в "бюрократичний теніс". Гройсман киває на Мінфін, адже фінанси - це його компетенція, Мінфін киває на МОЗ, адже перерозподіл грошей за держпрограмами можливий тільки за ініціативою розпорядника коштів, а МОЗ киває на Мінфін - у нього цих коштів немає!!! Знову замкнуте коло нашої бюрократії", - пише він.

По-друге, команда МОЗу повністю провалила розвиток національної системи трансплантації: розвалила єдиний ефективно працюючий центр трансплантації кісткового мозку в Охматдиті, викинувши висококваліфікованих фахівців на вулицю, і досі не підготувалася до впровадження положень нового закону про трансплантацію в 2019 році, через що всі трансплантації в нашій країні фактично зупинилися. Тому 112 млн грн, виділених на неї, можуть знову замість піти на лікування українців, пропасти. Нардеп пише, у випадку, якщо старе керівництво МОЗу залишиться за нової влади, ці кошти просто перерозподілять на покупку чергового обладнання або програмного забезпечення, постачання якого чекатимуть ще мінімум два роки:

"Тільки в цьому році МОЗ відправив у Білорусь на трансплантацію нирки 125 пацієнтів, заплативши за це понад 300 млн грн. Українська медицина ж навіть зараз може робити більше 80 трансплантацій нирки в рік, при цьому вартість проведення трансплантації мінімум удвічі нижча, ніж у Білорусі. А при помірному розвитку системи трансплантації за 1-2 роки цей показник можна збільшити мінімум удвічі і практично повністю вирішити і проблему з необхідністю лікування таких пацієнтів за кордоном, і дефіциту грошей на подібні операції", - пише народний обранець.

Валерій Дубіль наголошує, що його команда вже почала боротьбу за виділення необхідної суми на поточний рік для порятунку понад 200 українців. Нагадаємо, минулоріч саме Валерій Дубіль разом з пацієнтськими організаціями та родичами важкохворих після багатомісячної боротьби зміг добитися від МОЗу додаткового фінансування за цією програмою.

Народний обранець вважає, що єдиний спосіб побороти "Чергу смерті" назавжди – терміново змінити керівництво МОЗу на професіональне, яке не "гаситиме пожежу", а впровадить механізм, який їх передбачатиме:

"Системним рішенням має стати не постійна відправка пацієнтів на лікування за кордон і трата наших бюджетних грошей на розвиток медицини в інших країнах, а розвиток медичних технологій в Україні".

Валерій Дубіль наголосив, що фракція "Батьківщини" у Верховній Раді зробить все можливе, щоб саме професіональна команда очолила Міністерство охорони здоров’я у найближчим часом.