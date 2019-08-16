Держкіно за два роки повернуло до бюджету лише 4% з витрачених на держпідтримку фільмів 0,5 млрд грн

З 80 фільмів, відібраних як переможці 10-го конкурсного відбору Держкіно, за два роки касові збори від прокату показали лише 6 фільмів.

Про це йдеться у відповіді Державного агентства України з питань кіно на інформаційний запит Українських Новин.

Конкурс офіційно завершився 30 червня 2017 року. На підтримку фільмів, які мали бути зняті і вийти в прокат протягом 2017-2018 років тоді було розподілено майже 500 млн грн бюджетних грошей.

За цей час в прокаті пройшли лише 6 фільмів, сумарні касові збори яких становили 160,8 млн грн. При цьому до держбюджету як відсотки від касового збору були повернуті 20,4 млн грн, або трохи більше ніж 4% від витрачених на підтримку вітчизняного кіно коштів.

Єдиним фільмом, який повернув у бюджет більше отриманої держпідтримки виявилася стрічка "Прототип продакшн" "Божевільне весілля". Отримавши з бюджету 1,18 млн грн, фільм "взяв" у прокаті 54,9 млн грн і чесно повернув до бюджету 1,3 млн.

Ще у трьох фільмів збори від прокату перевищили держвклади, але повернення до бюджету виявилися меншими, ніж виділена держпідтримка

Так, фільм "Він і Вона" (ТОВ "КіноКвартал") отримав держпідтримку в 17,6 млн грн. Касові збори фільму становили 71 млн грн, до бюджету було повернуто 13,2 млн.

Фільм "Секс і нічого особистого" (ТОВ "Стар Медіа") отримав 12,8 млн грн. Касові збори фільму становили 25,2 млн грн, повернуто до бюджету – 4,1 млн грн.

Фільм "Міф" (ТОВ "РіК ТБ") отримав 620 тис грн. Касові збори становили 626 тис. грн, повернення до бюджету – 125 тис.

Фільм "Груднева казка" (ТОВ "БІГ ХЕНД ФИЛМС") отримавши з бюджету підтримку в 22,6 млн грн, зміг "відбити" в прокаті лише 8,9 млн, повернувши до бюджету 1,2 млн грн.

А найменш комерційно вдалим виявився фільм "Жінка на війні" ("Солар Медіа Інтертеймент"). При виділених з держбюджету 9,98 млн грн, фільм зібрав у прокаті 197 тис. грн, чесно повернувши 75 тис. грн до бюджету.

Всі фактичні касові видатки на державну підтримку переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно становили 478 млн грн. При цьому, у 13 з 78 кінострічок у графі "отримані кошти" зазначається "0".