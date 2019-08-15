Експедиторська компанія "Макотрейдінг" закликає нове керівництво митної служби України зупинити корупцію на Одеській митниці

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник директора компанії "Макотрейдинг" Вікторія Пікшрєнє заявила, що контейнери компанії з тканинами простоюють на митному терміналі в Одесі, а оформлення вантажу свідомо гальмується чиновниками.

"За нашою інформацією, на сьогоднішній день керівництво Одеської митниці лобіює інтереси з митного оформлення визначених брокерів, які працюють на Одеській митниці. Один з цих фактів дуже добре проглядається по роботі в оформленні тканин. Приблизно 90-95% ринку тканин, які імпортуються в Україну, оформляються на одному і тому ж митному терміналі № 1 митний пост "Чорноморський"... Ми б хотіли, щоб нове керівництво митниці нас почуло, звернуло на це увагу і провело службове розслідування. Як учасникам ринку, нам не цікаво, щоб керівництво митниці лобіювало інтереси окремих брокерів, всі повинні працювати згідно з Митним кодексом", - повідомила Пікшрєнє.

Вона також додала, що в разі відсутності реакції з боку митної служби по закінченню відведеного законом терміну, компанія буде звертатися в Держбюро розслідувань з проханням ініціювати перевірку.

"Я вважаю, що керівник Одеської митниці Передерій Володимир Всеволодович не може не помічати, що у нього на одному терміналі вся тканина, яка приходить в Одесу, оформляється на одному посту. Тобто це треба або не займатися своєю митницею або бути в цьому зацікавленим. За інформацією, яка поширена в цій сфері, керівник Одеської митниці в цьому зацікавлений, тому він і лобіює оформлення одним брокерам, при цьому тисне на інших брокерів", - додала представник компанії.

Зокрема, за її словами, будь-який брокер, що обслуговує клієнта з надання послуг імпорту тканин, потрапить під певний тиск з боку митниці, яке проявляється в оглядах вантажу, відборі зразків та інших видах перевірок.

"Це все робиться для того, щоб терміни оформлення тканин були затягнуті, щоб брокер надавав неякісний сервіс, щоб потрапляв на додаткові витрати, щоб йому не цікаво було брати в оформлення саме цю групу товарів", - повідомила Пікшрєнє, додавши, що затримка вантажів може тривати від двох до чотирьох тижнів, що також призводить до псування тканин, втрати належного товарного вигляду і незадоволеності рівнем сервісу брокерських послуг з боку клієнта.

За її словами, в цьому випадку клієнт перейде на обслуговування до іншого брокера, у якого митне оформлення вантажів відбувається значно швидше.

"В цьому і є вся суть лобіювання інтересів одного брокера, щоб клієнти оформляли вантаж тільки через нього. Мало того, що клієнти отримують свій контейнер через чотири тижні, а не через 4 години, як це передбачено у митному кодексі, так ще виникають додаткові витрати – простій машини коштує в середньому 40 дол. за добу, який починає стягуватися з другого дня", - повідомила вона.

За її словами, в сукупності додаткові витрати за простій, роботу вантажників інші витрати виходять від 500 до 1000 дол. на один контейнер, тоді як у середньому ці послуги на ринку Україні коштують 100 дол.

Крім того, Пікшрєнє повідомила про те, що при прибутті тканин на термінал подається тимчасова декларація, за якої відбираються зразки для лабораторії, яка дає висновок, на підставі якого буде встановлена певна ставка мита для оформлення даного виду вантажу – 0%, 5% або 8%, а далі має місце бути корупційна схема, при якій бюджет недоотримує до 1000 дол. з кожного оформленого контейнера.

"Зразки відбираються, везуться в лабораторію, по дорозі вони змінюються, відсотків 70-80% відповідей лабораторії, що ця тканина оформляється під 0%, відповідно, на кожному контейнері від 800 до 1000 дол. в платежах – це різниця, яку собі залишає брокер, оформляє ці вантажі. Напевно, цих грошей з кожного контейнера вистачає, щоб зацікавити і керівника митниці, та інших учасників процесу...Точної інформації немає, але в нашій сфері називають цифри від 100 до 300 контейнерів на місяць, це не маленькі гроші, які недоотримав бюджет", - підкреслила заступник директора компанії "Макотрейдінг".

Пікшрєнє також зазначила, що 14 серпня експедитори провели акцію протесту під стінами Державної фіскальної служби, де вимагали від чиновників розібратися в ситуації, що склалася на Одеській митниці.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня українська компанія "Макотрейдінг" спільно з іншими експедиторами і брокерами повідомила про створення громадської ініціативи "Митний пульс" з метою боротьби зі зловживаннями в митних органах і захисту прав білого бізнесу.

На початку липня заступник директора компанії "Макотрейдінг" Вікторія Пікшрєнє заявила, що тривала затримка контейнерів з товарами на Одеській митниці призводить до недостач і псування, на що скаржаться експедитори і брокери. За словами експедиторів, які працюють на Одеській митниці, від "білого" бізнесу вимагають хабарі, штучно створюють перешкоди і блокують роботу українських підприємств.