підписатися на розсилку
25.2 25.55
27.8 28.55
˟
15 серпня 2019, четвер, 17:51 208
Політика 2019-08-15T18:45:02+03:00
Українські Новини
Кличко виграв важливий раунд у боротьбі за місцеве самоврядування, - Фесенко

Кличко виграв важливий раунд у боротьбі за місцеве самоврядування, - Фесенко

Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка
Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка

Мер Києва Віталій Кличко виграв важливий раунд у боротьбі за збереження прав киян на місцеве самоврядування. Про це заявив політичний експерт Володимир Фесенко в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні Віталій Кличко виграв важливий раунд у боротьбі за збереження своїх повноважень керівника Київської міської державної адміністрації. Вдалося це завдяки Уряду Гройсмана. І сам прем’єр, і Кабінет міністрів відмовились розглядати питання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА", – зазначив Володимир Фесенко.

За його словами, таке рішення Кабміну спрямоване на допомогу Кличкові у справі захисту прав киян на повноцінне самоврядування.

"Це не просто акт солідарності з мером Києва, це захист права киян обирати мера з повноцінними повноваженнями. Для Володимира Гройсмана це також і боротьба за збереження та продовження реформи децентралізації. У цьому контексті заслуговує уваги ініціатива Гройсмана щодо потреби в ухваленні нової редакції закону про столицю України, який би забезпечив і повноцінні повноваження мера Києва, і механізми функціональної реалізації інтересів держави в столиці України", – уточнив політолог.

Політичний експерт вважає, що в країні має продовжуватись реформа децентралізації.

"Інакше кажучи, треба знайти оптимальний баланс між місцевим самоврядуванням, яке має бути в Києві, і його функціональною взаємодією з системою державного управління. І це можна зробити через продовження реформи децентралізації. І як би не ставилися в команді президента Зеленського до Кличка, треба виходити із загальних суспільних інтересів, а не банальної політичної кон’юнктури", – резюмував Володимир Фесенко.

Нагадаємо, що 14 серпня Кабмін відмовився розглядати подання голови Офісу президента Андрія Богдана щодо звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Більше новин про: Віталій Кличко Мер Києва Володимир Фесенко

Архів
Новини
"Черга смерті" у 2020 році як явище може зникнути, - Дубіль 19:26
Кабмін відмовився від спецціни на газ для "ДТЕК Східенерго" 19:01
НАБУ розкрило дві "схеми хабарів" Гримчака, - ЗМІ 18:38 Інфографіка
ГПУ затримала поліцейського, підозрюваного в замаху на вбивство 18:23
Озброєні солдати ВС КНР пересуваються по стадіону Шеньчженю. Скріншот\@MattRiversCNN
Китай почав масово вводити війська в Гонконг, - ЗМІ 18:12
більше новин
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
Курс рубля в київських обмінниках підскочив 10:32
Зниження ціни газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, - директор департаменту ЖКГ Луганської ОДА Сурай 11:02
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
Кабміну потрібно прийняти постанову про зниження ціни газу для Луганської ТЕС, - голова Луганської ОДА 10:11
більше новин
В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ 23:35
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди 09:47
Почорніла вода на одеському пляжі. Фото: Думська
Фото дня: в Одесі почорніла вода на найбільшому пляжі 20:00
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
Зниження ціни газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, - директор департаменту ЖКГ Луганської ОДА Сурай 11:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok