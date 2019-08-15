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15 серпня 2019, четвер, 17:41 49
Життя 2019-08-15T18:47:40+03:00
Українські Новини
Мережу підірвало фейкове призначення Раші Сраки послом у Росії

Мережу підірвало фейкове призначення Раші Сраки послом у Росії

Дзюдоїстка Раша Срака. Фото: Sportida
Дзюдоїстка Раша Срака. Фото: Sportida

Деякі ЗМІ та користувачі переопубліковують жартівливу новину про нібито призначення новим надзвичайним і повноважним послом Словенії в Росії словенської дзюдоїстки Раші Сраки, яку запустило російське сатиричне видання "Панорама". Новина викликала ажіотаж через ім'я спортсменки і багато хто повірив у реальне призначення Сраки владою Словенії.

"Чемпіонка Європи з дзюдо 2003 року, а нині дипломат Раша Срака призначена новим надзвичайним і повноважним послом Словенії в Росії, повідомляється на сайті міністерства закордонних справ балканської держави", - сказано в фейковій новині видання.

Також до матеріалу прикріплена нібито цитата міністра закордонних справ Словенії Душана Сральковича, хоча насправді цю посаду в республіці займає Миро Церар.

"У Раші дуже вдале ім'я - з англійської це слово перекладається як Росія. Крім того, у неї багато спільного з російськими політиками, що повинно допомогти їм налагодити тісний контакт. Нам відомо, що в Росії з великою повагою ставляться до колишніх спортсменів, нагороджуючи їх депутатськими мандатами, а Раша не просто спортсменка, а дзюдоїстка, і досягла успіхів в улюбленому виді спорту російського президента", - написали автори вкидання.

Дзюдоїстка Раша Срака. Фото: Дзюдоїстка Раша Срака. Фото: "24 канал"

У новині використано ім'я і фото реальної словенської дзюдоїстки, яка і справді є завоювала титул чемпіонки Європи у 2003 році в рамках виступу за армію своєї країни.

Також дівчина брала участь у літніх Олімпійських іграх 2012 року, але у чвертьфіналі поступилася кореянці Хван Е-Сеул.

При цьому, багато користувачів повірили в реальне призначення спортсменки на посаду посла і почали підтримувати в коментарях ініціативу Словенії, стверджуючи, що "у посла в Росії має бути саме таке ім'я". Інші ж відразу відзначили фейковість першоджерела і те, що видання позиціонує себе як сатиричне.

Як повідомляли Українські Новини, Facebook видалив понад 500 російських груп, які поширювали про Україну фейкові новини.

Тим часом фейки в Twitter поширюються набагато швидше правдивих новин, а вчені розробили гру, здатну "вакцинувати" суспільство від фейкових новин.

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