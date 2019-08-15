Аеропорт "Київ" названий найкращим у номінації "Аеропорти до 4 млн пасажирів" на Routes Silk Road 2019

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) імені Ігоря Сікорського визнали найкращим у номінації "Аеропорти до 4 млн пасажирів" на міжнародному авіаційному форумі RoutesSilk Road-2019. Про це повідомляється на офіційному сайті Routes.

Масштабний захід, що об'єднує сотні потужних гравців авіаіндустрії, на цей раз відбувся у столиці Казахстану Нур-Султані (колишня Астана).

Нагадаємо, аеропорт "Київ" на 90% належить українському підприємцеві, засновнику інвестиційної групи UFuture Василю Хмельницькому.

"Моя компанія консолідувала 90% акцій аеропорту"Київ", останню операцію з купівлі частки ми закрили близько трьох років тому. Інша частина акцій належить керуючому партнеру, управління об'єктом знаходиться повністю в його руках", - заявив бізнесмен інтерв'ю "Зеркалу недели".

За його словами, весь прибуток від діяльності аеропорту "Київ" керівництво реінвестує в розвиток повітряних воріт.

"Я не беру участі в операційній діяльності за всіма своїми бізнесам, займаюся стратегічними питаннями і розвитком нових інноваційних напрямків", - підкреслив Василь Хмельницький.

Раніше виданню "Економічна правда" він розповів, що у випадку з аеропортом "Київ" є "конкретним партнером міста", а в будівництво нового терміналу він інвестував 630 млн грн. "Це позитивний проект державно-приватного партнерства", - зазначив засновник UFuture.

У 2018 році Асоціація аеропортів України в рамках V Міжнародної авіаційної конференції та виставки "Аероконгресс-2018" отметила "Київ" як кращий аеропорт в країні в номінації "Більше 300 000 обслужених за рік пасажирів".

UFuture з головним офісом в Брюсселі об'єднує бізнес-проекти та соціальні ініціативи підприємця Василя Хмельницького. До її складу входять девелоперська компанія UDP, міжнародний аеропорт "Київ", індустріальний парк "Біла Церква", один з провідних гравців ринку "зеленої" енергетики UDP Renewables, фармацевтична компанія "Біофарма", а також інноваційні парки UNIT.City і LvivTech.City .