Аеропорт "Київ" названий найкращим у номінації "Аеропорти до 4 млн пасажирів" на Routes Silk Road 2019

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) імені Ігоря Сікорського визнали найкращим у номінації "Аеропорти до 4 млн пасажирів" на міжнародному авіаційному форумі RoutesSilk Road-2019. Про це повідомляється на офіційному сайті Routes.\r\nМасштабний захід, що об'єднує сотні потужних гравців авіаіндустрії, на цей раз відбувся у столиці Казахстану Нур-Султані (колишня Астана).\r\nНагадаємо, аеропорт "Київ" на 90% належить українському підприємцеві, засновнику інвестиційної групи UFuture Василю Хмельницькому.\r\n"Моя компанія консолідувала 90% акцій аеропорту"Київ", останню операцію з купівлі частки ми закрили близько трьох років тому. Інша частина акцій належить керуючому партнеру, управління об'єктом знаходиться повністю в його руках", - заявив бізнесмен інтерв'ю "Зеркалу недели".\r\nЗа його словами, весь прибуток від діяльності аеропорту "Київ" керівництво реінвестує в розвиток повітряних воріт.\r\n"Я не беру участі в операційній діяльності за всіма своїми бізнесам, займаюся стратегічними питаннями і розвитком нових інноваційних напрямків", - підкреслив Василь Хмельницький.\r\nРаніше виданню "Економічна правда" він розповів, що у випадку з аеропортом "Київ" є "конкретним партнером міста", а в будівництво нового терміналу він інвестував 630 млн грн. "Це позитивний проект державно-приватного партнерства", - зазначив засновник UFuture.\r\nУ 2018 році Асоціація аеропортів України в рамках V Міжнародної авіаційної конференції та виставки "Аероконгресс-2018" отметила "Київ" як кращий аеропорт в країні в номінації "Більше 300 000 обслужених за рік пасажирів".\r\nUFuture з головним офісом в Брюсселі об'єднує бізнес-проекти та соціальні ініціативи підприємця Василя Хмельницького. До її складу входять девелоперська компанія UDP, міжнародний аеропорт "Київ", індустріальний парк "Біла Церква", один з провідних гравців ринку "зеленої" енергетики UDP Renewables, фармацевтична компанія "Біофарма", а також інноваційні парки UNIT.City і LvivTech.City .