Дії НАБУ у справі "Роттердам+" – це політичне замовлення, - Волинець

Нинішні дії Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо справи "Роттердам+" - це виконання політичного замовлення, впевнений Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Дуже дивно, що силові структури, наприклад, як НАБУ включилися в політичну гру. Тобто, зрозуміло, що вони виконують, і зараз дуже активно виконують політичне замовлення. Час покаже, хто конкретно реальний закулісний гравець. Тому що розслідування велося довгий час, і раптом заявляють, що в даному випадку регулятор допустив помилку, що були нанесені збитки великі", - зазначив лідер профспілки гірників.

На переконання Волинця, запровадження формули "Роттердам+" дозволило стабілізувати ціну на вугілля та врятувати українські шахти.

"Саме 1 квітня 2016 року були зроблені перші кроки до того, щоб стабілізувати ціну на вугілля, і була зроблена спроба привести ціну на вітчизняне вугілля до ринкового рівня. І це була вимога Європейського Союзу. В 2016 році була застосована формула АРІ2. Ця формула передбачає ціну на вугілля на європейському ринку, на площадках у портах Роттердам і Амстердам. А в Україні регулятор затвердив формулу, вона називалася "Роттердам+". Ця формула передбачала стабільну ціну впродовж всього року", - заявив Волинець.

За даними профспілкового лідеру, державні шахти з моменту прийняття формули "Роттердам+" отримали додатково понад 10 млрд. гривень.

Раніше, заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький стверджував, що справа НАБУ щодо "Роттердам+" не має судової перспективи. Адже суди раніше вже визнали формулу законною, а імпортний паритет, на якій вона заснована, є міжнародною практикою.

Нагадаємо, 8 серпня НАБУ оголосило підозру шести особам в так званій справі "Роттердам+".

Формула "Роттердам+" - методика формування вартості енергетичного вугіллі на базі індексу цін на вугілля на європейському хабі "Амстердам-Роттердам-Антверпен". Затверджена НКРЕКП у березні 2016 року. Остаточно припинила свою дію з 1 липня 2019 року, коли в Україні стартував вільний ринок електроенергії.