Вітренко обіцяє ніколи не "кидати" Коломойського

"Ідея погашення боргів "Нафтогазу" за газ перед "Укрнафтою" означає розрахунок за 2 млрд куб м "старого" газу, який давно поданий в систему і за який "Нафтогаз" не розрахувався, і розрахунок за 2 млрд куб м "нового" газу , який буде видобутий і поданий в систему. Розрахунок за ці обсяги буде проведений на ринкових умовах з прив'язкою до ціни газу на європейському ринку". Про це в інтерв'ю порталу epravda.com.ua заявив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

Чиновник повідомив, що не згоден з твердженнями про те, що "Укрнафта" продає свою нафту не за ринковою ціною "приватівським" компаніям.

"Ринкова ціна працює тоді, коли у вас багато покупців. У нас один НПЗ. Якщо ви хочете продати йому сировину, він не буде купувати нафту дорожче, ніж ринкова ціна на готовий продукт мінус вартість переробки. Якщо ви ставите ціну вище, він не купить", - підкреслив Вітренко.

Він так само вважає, що "Приват" не здійснює оперативного контролю над "Укрнафтою". Його, на думку топ-менеджера "Нафтогазу", здійснює тільки її менеджмент, підконтрольний наглядовій раді.

"Ми домовлялися з міноритарними акціонерами, що будемо слідувати принципам цивілізованого корпоративного управління."Кидати" партнерів по бізнесу, в даному випадку інших акціонерів "Укрнафти", тих же міноритаріїв, яких представляє Коломойський, - я ніколи такого не робив і не збираюся", - підкреслив Юрій Вітренко.

При цьому Вітренко наголосив, що у нього немає ніяких приятельських відносин з Ігорем Коломойським. І він не чув, щоб той схвально про нього відгукувався. У той же час Юрій Вітренко констатував проведення успішних і конструктивних переговори з Коломойським як з представником міноритарних акціонерів "Укрнафти".