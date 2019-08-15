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15 серпня 2019, четвер, 14:21 378
Економіка 2019-08-15T17:00:03+03:00
Українські Новини
Дії НАБУ у справі "Роттердам+" можуть увергнути енергетику в кризу, - Плачков

Дії НАБУ у справі "Роттердам+" можуть увергнути енергетику в кризу, - Плачков

Дії НАБУ у справі "Роттердам+" можуть призвести до виникнення в країні дефіциту вугілля і кризи в енергогалузі. Про це заявив Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков в інтерв'ю журналісту.

Екс-міністр нагадав, що до введення формули "Роттердам+" через дефіцит вугілля в Україні відключалася електроенергія, і вивести тоді галузь з кризи дозволило встановленні економічно обґрунтованої ціни на вугілля.

"Ситуація стабілізувалася, коли ввели формулу "Роттердам+". Що це означає? Дозволяється купувати вугілля і ввозити за ціною, що склалася на біржі на вугілля. Це як би імпортна складова ось цієї ціни, імпортний паритет. Чому? Тому що купували вугілля всюди, і там, і там, і там. І для того, щоб НКРЕ сказала: ви можете купувати, і ми закладаємо ціну не вище ось цієї, середньої, яка склалася на біржі в період за 1 рік. Не за якийсь місяць, де були скачки, - середньої. Що сталося? Ось ці генеруючі компанії розуміли перспективу, вони могли закладати до фінансових планів і т.д., вони закуповували вугілля. І ми прожили один, два, три роки без якихось таких проблем з вугіллям на складах і без відключення, обмеження електроенергії", - сказав Плачков.

На його думку, нинішні дії НАБУ по так званій справі "Роттердам+" можуть привести до повернення кризової ситуації трирічної давнини, оскільки вже зараз запаси палива на складах значно менші необхідних обсягів.

"Коли зараз знову почали кошмарити через якісь міфи, які не підтверджені, цю галузь, ми прийшли до чого? Знову повертаємося на 3 роки назад. На складах, а сьогодні - серпень місяць, 800 тисяч вугілля, при тому, що має бути як мінімум 2 мільйони, мінімум 1,5, як це було в минулому і позаминулому році. І перспектив, де це вугілля купувати і як, немає", - повідомив Плачков.

Нагадаємо, раніше Іван Плачков висловив упевненість, що після перевірки реальних цін, за якими купувалося вугілля, питання з формулою "Роттердам+" закриється, і справу буде припинено.

Експерт Олексій Голобуцький вважає, що справа "Роттердам+" не має судової перспективи, суди раніше вже визнали формулу законною, а імпортний паритет, на якій вона заснована, є міжнародною практикою.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру 6 особам по так званій справі "Роттердам+".

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