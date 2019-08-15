Завдяки ІТ-рішенням та високим зарплатам "Укрлендфармінгу" вдалося практично зупинити крадіжки на виробництві, - Бабій

Застосування інформаційних технологій для аналізу та контролю підвищує прибутковість ведення агробізнесу і практично повністю зупиняє можливі крадіжки та неефективне використання техніки. Про це розповів керівник департаменту впровадження інноваційних проектів одного з найбільших європейських агрохолдингів "Укрлендфармінг"(Ukrlandfarming) Володимир Бабій.

Українські аграрії, які є одними з основних експортерів України, не просто розуміють необхідність впровадження інновацій для підвищення ефективності виробництва в умовах високої конкуренції на світових ринках, а й успішно розробляють і впроваджують унікальні технології. Агрохолдинг "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка став однією з найінноваційніших компаній України завдяки впровадженню власних систем точного землеробства, обліку, контролю та аналізу на всіх етапах виробництва. Про це заявив керівник департаменту впровадження інноваційних проектів "Укрлендфармінг" Володимир Бабій в інтерв’ю РБК.

"Використовуючи системи телеметріі, ми аналізуємо витрати по конкретному полю і оцінюємо його прибутковість. На кожне поле у нас є докладна історія урожайності, ведеться повна технокарта поля – проведені роботи в розрізі періоду, агрегату та техніки. Ми маємо повне розуміння щодо насіння, мінеральних добрив та ЗЗР, які були внесені. Тобто ми консолідуємо всі якісні аналітичні показники", - розповів Володимир Бабій. За його словами, власна система телеметрії компанії суттєво відрізняється від систем, які використовують конкуренти, суттєво більшим функціоналом і розширеними можливостями для аналізу: "У нас це повна комплексна система передачі даних для аналізу. Сюди входить не тільки місцезнаходження, швидкість та використання пального. Ми отримуємо дистанційно дані з бортових комп’ютерів техніки: на яких обертах працює двигун, потужність двигуна в роботі, його температура, на якій передачі рухається трактор. Ми розуміємо, як експлуатується техніка, чи не "гробить" її працівник. І бачимо, чи якісно виконується робота".

Крім того, використання ІТ-систем і з високий рівень зарплат практично повністю зупинили розповсюджену ще з радянських часів практику крадіжок зерна та пального деякими працівниками на виробництві. За словами Володимира Бабія, наразі збір врожаю проходить в компанії спокійно, без інцидентів, адже компанія принципово не допускає до роботи крадіїв. "Крадіжки якщо і трапляються, то це скоріше винятки, вони мінімальні. Чи ми побудували нову психологію, чи побороли оцю "специфіку" радянської епохи - красти все, що погано лежить? Я не беруся це стверджувати. Але те, що система контролю дисциплінує, - безперечно. З початку впровадження система відразу дала економію по паливно-мастильним матеріалам близько 30%. І зараз ця норма підтримується".

Група компаній "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових, олійних культур, насіння, виробництвом яєць та яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом м’яса і молока. Також агрохолдинг володіє сучасною елеваторною мережею. Підприємства "Укрлендфармінгу" присутні в більш ніж 600 населених пунктах 22 областей України. За результатами опитувань агрохолдинг вважається одним з найкращих роботодавців країни.