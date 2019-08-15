підписатися на розсилку
25.2 25.55
27.8 28.55
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • Завдяки ІТ-рішенням та високим зарплатам "Укрлендфармінгу" вдалося практично зупинити крадіжки на виробництві, - Бабій
15 серпня 2019, четвер, 13:45 370
Економіка 2019-08-15T13:45:02+03:00
Українські Новини
Завдяки ІТ-рішенням та високим зарплатам "Укрлендфармінгу" вдалося практично зупинити крадіжки на виробництві

Завдяки ІТ-рішенням та високим зарплатам "Укрлендфармінгу" вдалося практично зупинити крадіжки на виробництві, - Бабій

Застосування інформаційних технологій для аналізу та контролю підвищує прибутковість ведення агробізнесу і практично повністю зупиняє можливі крадіжки та неефективне використання техніки. Про це розповів керівник департаменту впровадження інноваційних проектів одного з найбільших європейських агрохолдингів "Укрлендфармінг"(Ukrlandfarming) Володимир Бабій. 

Українські аграрії, які є одними з основних експортерів України, не просто розуміють необхідність впровадження інновацій для підвищення ефективності виробництва в умовах високої конкуренції на світових ринках, а й успішно розробляють і впроваджують унікальні технології. Агрохолдинг "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка став однією з найінноваційніших компаній України завдяки впровадженню власних систем точного землеробства, обліку, контролю та аналізу на всіх етапах виробництва. Про це заявив керівник департаменту впровадження інноваційних проектів "Укрлендфармінг" Володимир Бабій в інтерв’ю РБК.

"Використовуючи системи телеметріі,  ми аналізуємо витрати по конкретному полю і оцінюємо його прибутковість. На кожне поле у нас є докладна історія урожайності, ведеться повна технокарта поля – проведені роботи в розрізі періоду, агрегату та техніки. Ми  маємо повне розуміння щодо насіння, мінеральних добрив та ЗЗР, які були внесені. Тобто ми консолідуємо всі якісні аналітичні показники", - розповів Володимир Бабій. За його словами,  власна система телеметрії компанії суттєво відрізняється від систем, які використовують конкуренти, суттєво більшим функціоналом і розширеними можливостями для аналізу: "У нас це повна комплексна система передачі даних для аналізу. Сюди входить не тільки місцезнаходження, швидкість та використання пального. Ми отримуємо дистанційно дані з бортових комп’ютерів техніки: на яких обертах працює двигун, потужність двигуна в роботі, його температура, на якій передачі рухається трактор. Ми розуміємо, як експлуатується техніка, чи не "гробить" її працівник. І бачимо, чи якісно виконується робота".
Крім того, використання ІТ-систем і з високий рівень зарплат практично повністю зупинили розповсюджену ще з радянських часів практику крадіжок зерна та пального деякими працівниками на виробництві. За словами Володимира Бабія, наразі збір врожаю проходить в компанії спокійно, без інцидентів, адже компанія принципово не допускає до роботи крадіїв. "Крадіжки якщо і трапляються, то це скоріше винятки, вони мінімальні. Чи ми побудували нову психологію, чи побороли оцю "специфіку" радянської епохи - красти все, що погано лежить? Я не беруся це стверджувати. Але те, що система контролю дисциплінує, - безперечно. З початку впровадження система відразу дала економію по паливно-мастильним матеріалам близько 30%. І зараз ця норма підтримується".
Група компаній "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових, олійних культур, насіння, виробництвом яєць та яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом м’яса і молока. Також агрохолдинг володіє сучасною елеваторною мережею. Підприємства "Укрлендфармінгу" присутні в більш ніж 600 населених пунктах 22 областей України. За результатами опитувань агрохолдинг вважається одним з найкращих роботодавців країни.

Більше новин про: Олег Бахматюк Бахматюк Ukrlandfarming Укрлендфармінг Володимир Бабій

Архів
Новини
Дії НАБУ у справі "Роттердам+" можуть увергнути енергетику в кризу, - Плачков 14:21
Провал асфальту. Фото: Інформатор
Фото дня: Біля Офісу Президента в центрі Києва провалився асфальт 13:55 Доповнено
Завдяки ІТ-рішенням та високим зарплатам "Укрлендфармінгу" вдалося практично зупинити крадіжки на виробництві, - Бабій 13:45
Суд заочно заарештував екс-міністра внутрішніх справ Захарченка 13:36 Документ
Кримінального авторитета, підозрюваного у вбивстві Гандзюк, відпустили в ЄС після поліграфа, - адвокат 13:14
більше новин
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
Курс рубля в київських обмінниках підскочив 10:32
Зниження ціни газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, - директор департаменту ЖКГ Луганської ОДА Сурай 11:02
Кабміну потрібно прийняти постанову про зниження ціни газу для Луганської ТЕС, - голова Луганської ОДА 10:11
На Донбасі знову страйкують шахтарі, - Волинець 15:46
більше новин
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві 14:28
В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ 23:35
Почорніла вода на одеському пляжі. Фото: Думська
Фото дня: в Одесі почорніла вода на найбільшому пляжі 20:00
Президент взагалі не "по дівчатах": "Квартал 95" спародіював Зеленського та Богдана 09:39
ФК "Динамо" (Київ) звільнив головного тренера Хацкевича 14:54
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok