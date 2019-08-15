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15 серпня 2019, четвер, 12:10 11 Прес-реліз
Економіка 2019-08-15T13:45:02+03:00
Українські Новини
Київстар поліпшить умови для низки контрактних абонентів

Київстар поліпшить умови для низки контрактних абонентів

Київстар. Фото: nse.com.ua
Київстар. Фото: nse.com.ua

Абоненти 10 старих тарифних планів зможуть користуватися популярними послугами без додаткової плати.

Київстар з 01 вересня покращує умови обслуговування для контрактних абонентів тарифів "Всі за 350", "Все для VIP", "Все для VIP Extra", "Абсолютний Необмежений", "Безлім Gold", "Безлім Platinum", "Київстар 4G Premium (2018)", "Київстар 4G Business (2018)", "Київстар 4G Business VIP (2018)".

Абонентам будуть запропоновані діючі тарифні плани Київстар з покращеними умовами для мобільного інтернету, в тому числі в мережі 4G, а також нові послуги, які в старих тарифах були доступні тільки за додаткову плату. Наприклад, абоненти зможуть користуватися необмеженим мобільним інтернетом замість лімітованого пакету мегабайтів, телефонувати на ряд популярних напрямків за кордон без додаткової плати. Також без додаткової плати вони зможуть користуватися фіксованим інтернетом оператора, додатком Kyivstar Go TV і Київстар Футбол, Mobile ID і деякими сервісами від Microsoft.

При цьому для абонентів більшості зазначених тарифів вартість пакета послуг залишиться без змін, або зменшиться на 10-20%. Для тарифних планів "Безлім Gold" і "Київстар 4G Premium (2018)" вартість пакета послуг зросте на 5%, але при цьому абоненти отримують багато безлімітних сервісів, які раніше були доступні за додаткові кошти.

Абоненти можуть самостійно перейти на будь-який діючий тарифний план – навіть з меншою вартістю обслуговування, або компанія сама запропонує абоненту тарифний план, найбільш відповідний профілю споживання.


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