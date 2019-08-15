Кінець баталіям на 210 окрузі: Коровченко знову програв суд

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив кандидату у народні депутати по 210 округу Сергію Коровченку у позові стосовно скасування рішень Чернігівського окружного суду про визнання дій протиправними щодо встановлення підсумків голосування і про визнання голосування на виборчій дільниці геріатричного пансіонату недійсним, враховуючи масові фальсифікації.

Про це стало відомо із постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.

"Не дивлячись на всі спроби Коровченко вплинути на хід виборів та судових процесів, рішення апеляційного суду - відмовити у задоволені позову та залишити рішення Чернігівського окружного суду без змін та визнати вибори на дільниці геріатричного пансионату недійсними. Коровченко розумів, що без фальшивих голосів з цієї ділянки він програє вибори, саме тому його люди намагалися дискредитувати подані нами докази в рамках судового процесу. Це не перший і не єдиний випадок. На жаль, деякі "політики" продовжують діяти методами з 90-х. Але ми не сумнівалися, що демократія і Закон отримають перемогу і суд прийме чесне рішення, виходячи з усіх представлених доказів фальсифікації", - сказав адвокат Приходька Микола Торбеєв.

Як відомо, на 210 окрузі були зафіксовані масові порушення і фальсифікації на користь кандидата Сергія Коровченка. Так судами під час розгляду справи було встановлено фальсифікації, шляхом підробки списків виборців на цій дільниці - внесення до них неіснуючих осіб та мертвих душ, що в свою чергу однозначно має призвести до притягнення до кримінальної відповідальності членів ДВК, які це зробили. В суді на підтвердження цих кричущих фактів були надані беззаперечні докази і суд визнав голосування на цій дільниці незаконним.

Відтепер ОВК 210 округу має виконати судове рішення – скасувати сфальсифіковані результати по дільниці в Козелецькому геріатричному пансіонаті і оголосити чесні результати виборів.

За результатами голосування перемогу на виборах здобуває самовисуванець Борис Приходько.