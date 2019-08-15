підписатися на розсилку
25.2 25.55
27.8 28.55
˟
15 серпня 2019, четвер, 11:11 391
Вибори 2019-08-15T14:00:03+03:00
Українські Новини
Кінець баталіям на 210 окрузі: Коровченко знову програв суд

Кінець баталіям на 210 окрузі: Коровченко знову програв суд

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив кандидату у народні депутати по 210 округу Сергію Коровченку у позові стосовно скасування  рішень Чернігівського окружного суду про визнання дій протиправними щодо встановлення підсумків голосування і про визнання голосування на виборчій дільниці геріатричного пансіонату недійсним, враховуючи масові фальсифікації.

Про це стало відомо із постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.

"Не дивлячись на всі спроби Коровченко вплинути на хід виборів та судових процесів, рішення апеляційного суду - відмовити у задоволені позову та залишити рішення Чернігівського окружного суду без змін та визнати вибори на дільниці геріатричного пансионату недійсними. Коровченко розумів, що без фальшивих голосів з цієї ділянки він програє вибори, саме тому його люди намагалися дискредитувати подані нами докази в рамках судового процесу. Це не перший і не єдиний випадок. На жаль, деякі "політики" продовжують діяти методами з 90-х. Але ми не сумнівалися, що демократія і Закон отримають перемогу і суд прийме чесне рішення, виходячи з усіх представлених доказів фальсифікації", - сказав адвокат Приходька Микола Торбеєв.

Як відомо, на 210 окрузі були зафіксовані масові порушення і фальсифікації на користь кандидата Сергія Коровченка. Так судами під час розгляду справи було встановлено фальсифікації, шляхом підробки списків виборців на цій дільниці - внесення до них неіснуючих осіб та мертвих душ, що в свою чергу  однозначно має призвести до притягнення до кримінальної відповідальності  членів ДВК, які це зробили. В суді на підтвердження цих кричущих фактів були надані беззаперечні докази і суд визнав голосування на цій дільниці незаконним.

Відтепер ОВК 210 округу має виконати судове рішення – скасувати сфальсифіковані результати по дільниці в Козелецькому геріатричному пансіонаті і оголосити чесні результати виборів.

За результатами голосування перемогу на виборах здобуває самовисуванець Борис Приходько.

Більше новин про: Борис Приходько Вибори до Верховної Ради Сергій Коровченко

Архів
Новини
Дії НАБУ у справі "Роттердам+" можуть увергнути енергетику в кризу, - Плачков 14:21
Провал асфальту. Фото: Інформатор
Фото дня: Біля Офісу Президента в центрі Києва провалився асфальт 13:55 Доповнено
Завдяки ІТ-рішенням та високим зарплатам "Укрлендфармінгу" вдалося практично зупинити крадіжки на виробництві, - Бабій 13:45
Суд заочно заарештував екс-міністра внутрішніх справ Захарченка 13:36 Документ
Кримінального авторитета, підозрюваного у вбивстві Гандзюк, відпустили в ЄС після поліграфа, - адвокат 13:14
більше новин
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
Курс рубля в київських обмінниках підскочив 10:32
Зниження ціни газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, - директор департаменту ЖКГ Луганської ОДА Сурай 11:02
Кабміну потрібно прийняти постанову про зниження ціни газу для Луганської ТЕС, - голова Луганської ОДА 10:11
На Донбасі знову страйкують шахтарі, - Волинець 15:46
більше новин
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві 14:28
В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ 23:35
Почорніла вода на одеському пляжі. Фото: Думська
Фото дня: в Одесі почорніла вода на найбільшому пляжі 20:00
Президент взагалі не "по дівчатах": "Квартал 95" спародіював Зеленського та Богдана 09:39
ФК "Динамо" (Київ) звільнив головного тренера Хацкевича 14:54
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok