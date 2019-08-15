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15 серпня 2019, четвер, 10:08 27
Події 2019-08-15T11:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві в годину пік вибухнула і згоріла дотла маршрутка

У Києві в годину пік вибухнула і згоріла дотла маршрутка

У четвер, 15 серпня, в Києві сталася пожежа. Недалеко від станції метро "Лісова" загорілося маршрутне таксі "Богдан". А перед спалахом стався вибух. На щастя, обійшлося без жертв.

Близько 9:00 загорілася маршрутка "Київ-Бровари". Про це Інформатор повідомляє з місця події.

Як розповів водій, він почув різких хлопок, потім маршрутка загорілася. На щастя, пасажирів у ній не було. А водій, який сидів всередині, встиг вискочити і не постраждав. Через деякий час палаючу маршрутку загасили. Транспорт вигорів повністю.

Постраждалих і жертв немає. На місці працюють співробітники ДСНС і патрульна поліція. Причини і подробиці інциденту буде з'ясовувати слідство.

Як кажуть очевидці, це схоже на "війну маршрутників". "Через них транспорту пробивають колеса і підпалюють його. Все внаслідок того, що один з учасників знизив ціну на проїзд на одну гривню", — розповіла виданню жінка, яка часто їздить цим маршрутом.

 

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