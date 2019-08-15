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15 серпня 2019, четвер, 09:09 12 Фото
Силові структури 2019-08-15T11:00:03+03:00
Українські Новини
Інспектори Місії ООН в ДР Конго перевірили боєготовність українських миротворців до дій в екстремальних умовах

Інспектори Місії ООН в ДР Конго перевірили боєготовність українських миротворців до дій в екстремальних умовах

18 окремий вертолітний загін Збройних Сил України, який виконує завдання Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, успішно пройшов перевірку на готовність до дій в екстремальних умовах. Про це Українським Новинам повідомив помічник командира 18 окремого вертолітного загону по зв’язках зі ЗМІ Владислав Дем’яненко.

Інспекцію було проведено відповідно до плану Місії ООН щодо контролю підпорядкованих військових контингентів. У складі групи з перевірки та контролю оперативної готовності, яка інспектувала українських вертолітників, працювали офіцери миротворчих контингентів Індії, Уругваю та Південно-Африканської Республіки.

Перед початком перевірки відбувся брифінг, під час якого представників комісії ознайомили зі структурою, завданнями окремого вертолітного загону та особливостями їх виконання. Окрім цього, відповідаючи на запитання інспекторів, командир загону Іван Шоломій розповів про підготовку екіпажів загону під час нічних польотів, бойові операції, до яких залучалися українські миротворці, та про вогневу підготовку особового складу українського підрозділу.

По завершенню брифінгу дії українських вертолітників у разі загострення безпекової ситуації перевірили на практиці. Для цього, за командою перевіряючих, у таборі було оголошено навчальну бойову тривогу. Комісія слідкувала за переміщенням особового складу та військової техніки, посиленням охорони і оборони табору. Особливу увагу приділили питанням управління підрозділами через військові засоби зв’язку, відпрацюванню дій з евакуації пораненого під час відбиття нападу умовного супротивника на один з постів спостереження та дій пожежної команди вертолітного загону в разі пожежі на об’єктах інфраструктури табору.

Також в рамках інспекції у базовому таборі українських миротворців та на вертолітному майданчику аеродрому Гома було проведено комплексну перевірку озброєння, майна, авіаційної, автомобільної та спеціальної техніки.

По завершенню перевірки офіцери зі складу комісії Місії ООН відзначили, що українські миротворці є справжніми професіоналами військової справи та готові виконувати покладені на них завдання за будь-яких умов.

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